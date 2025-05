De “Cacorro arrecho”: así tildaron ‘La Toxi’ y Yina Calderón a su amigo Altafulla en ‘La casa de los famosos’

Andrés Altafulla casó pelea con 'las chicas fuego' v Yina Calderón y 'La Toxi' en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Los ánimos se calientan cada vez más en La casa de los famosos Colombia 2025 por cuenta de una de las parejas que se formó durante la competencia, la cual está por definir el top 10 de la temporada.

Durante la dinámica de las etiquetas, varias amistades quedaron fracturadas; una de ellas fue la de Andrés Altafulla con “las chicas fuego”, pues Yina Calderón y La Toxi Costeña no lo bajaron de “arrecho y cacorro”.

La discordia del cuarto fuego inició luego de que Andrés Altafulla regresara del loft tras ser salvado por la audiencia, pues, desde entonces, el cantante y Karina García intensificaron su amorío; no obstante, el detonante que puso a la pareja en el ojo del huracán fue la presunta relación sexual que sostuvieron mientras que sus compañeros de habitación dormían.

Yina Calderón se fue con toda contra Andrés Altafulla por su relación con Karina García en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @g_team8/Instagram

Aunque la tensión entre las chicas fuego y la modelo paisa ya venía en aumento, esta vez el blanco de los dardos que lanzaron La Toxi y Yina Calderón pasó a ser el influencer barranquillero, quien recibió la peor parte, ya que tanto la cantante de champeta como la empresaria de fajas lo sacaron de sus afectos, argumentando que no está respetando a la mujer con la que está en romance, al exponerla al escarnio público.

La primera en tirarle de frente a Altafulla fue La Toxi, a quien el también modelo consideraba su hermana. La creadora de contenido sincelejana lo eligió en las dos rondas para decirle las verdades que tenía reservadas para uno de los momentos favoritos de los espectadores: las temidas etiquetas.

“Calculador. Un día me dijiste que cuando te viera estúpido, te lo dijera; que cuando te viera tonto, te avisara. Bueno, ya te lo digo: no te metas ese rollo a la cabeza de los porcentajes, del número, de que el que entró primero... siempre te lo dije desde que entraste, que eso no quiere decir nada y eso varía y cambia cada semana. Entonces, en vez de estar pensando quién entró primero, quién tal, quién tiene más números, quién tales, vuelve a ser el que entró, porque ya te ves cacorro”, expresó la artista, mientras Altafulla bajaba la cabeza.

Andrés Altafulla en el ojo del huracán por supuestamente sostener relaciones sexuales con Karina García en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @g_team8/Instagram

A lo anterior, Karina García no calló ante este señalamiento y replicó en defensa de su pareja, pidiendo explicaciones por el uso del término y solicitando libertad en sus decisiones: “Él no es un títere, él hace lo que él quiere. ¿Y cuál es su rabia? No importa si está enamorado, déjanos ser felices”.

Yina Calderón provocó rifirrafe con Andrés Altafulla luego de atacarlo en ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

La empresaria de fajas no ocultó su indignación con el cantante, después de que este y Karina García cruzaran la línea con su amorío y presuntamente hubieran hecho el delicioso en el cuarto fuego, teniendo a sus compañeros al lado.

Yina Calderón se fue con toda contra Andrés Altafulla por su relación con Karina García en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @g_team8/Instagram

Este acto causó rabia en la DJ opita, ya que considera que la pareja debería buscar espacios que no compartan con los demás habitantes o que: “Gánense un liderazgo y se van a follar al cuarto del líder, no lo hagan donde estemos todos, respeten, y usted, Altafulla, valore la mujer que tiene al lado, piense que la hija y el hijo la están viendo”.

Seguido al reclamo de Calderón, la empresaria de fajas debió pasar al frente y asignar su palabra a alguno de sus contrincantes. Para sorpresa de muchos, el elegido fue Andrés.

“Bueno, Altafulla, yo me quedo con lo que conocí de Altafulla afuera, el personaje y el increíble hijo que es, pero acá te está llevando esto por encima del juego y en la arrechera. Perdiste totalmente el rumbo de tu juego. Viniste con un eje, con un propósito, y la arrechera te está llevando a perderlo y a cometer los errores más grandes de tu vida. Eh, la arrechera te está llevando a ni siquiera hacerle entender a la mujer qué quieres, que comérsela en la madrugada no solo la hace mal a ella, porque no siempre la mujer es la culpable, porque a las mujeres siempre las queremos culpar. El hombre también tiene responsabilidad”, dijo Yina.

Karina García sacó a la luz su lado celoso en 'La casa de los famosos' luego del acercamiento que está teniendo Altafulla con Melissa Gate - crédito cortesía Canal RCN

Aunque en durante la actividad, Andrés no se defendió, en la noche durante la gala de nominación de la semana 14, Altafulla echó al agua a Yina y le recordó la época en la que lo pretendió.