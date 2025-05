Asesino de colombiana en Perú que atendía su puesto en un mercado de Callao confesó: “Me acerqué a ella y saqué mi arma”

La colombiana tenía un local de cosméticos y salón de belleza en el mercado 3 de Enero del Callao - crédito Amparo Rios/Facebook

En medio de la ola de violencia en contra de la mujer que se presenta en la ciudad portuaria de Callao, en Perú, uno de los casos que se presentó el domingo 20 de abril de 2025 dejó como víctima a una ciudadana de nacionalidad colombiana, identificada como Nubia Altamar Díaz, de 36 años.

La madre oriunda del municipio de Fundación, departamento de Magdalena (región Caribe), fue asesinada por un hombre que en principio no se tenía idea de quién podía ser, y debido a que las autoridades precisaron que la víctima no tenía problemas a la vista con alguien, fueron las cámaras de seguridad del mercado 3 del Callao las que permitieron iniciar con el rastreo del hoy detenido. Este sujeto resultó ser su expareja sentimental.

Al día siguiente las autoridades llegaron hasta el domicilio de Juan Alberto Gonzales Sandoval y lo detuvieron, luego de que lo acusaron de ser el presunto autor material de los hechos, en un caso que los mismos usuarios y organizaciones sociales han calificado como un feminicidio.

Pero lo que más tiene sorprendidos a los conocidos y allegados en el Callao, además de los familiares de la mujer en Colombia, es que Gonzales Sandoval confesó los hechos, gracias a un testimonio que reveló el medio local Latina Noticias.

Las autoridades en Perú esperan que el hoy detenido reciba una condena por el crimen de la colombiana, que en redes ha sido calificado como un caso de feminicidio, en medio de la ola de hechos de violencia contra la mujer que se vive en la ciudad costera - crédito archivo Luisa González/Colprensa

Nubia vivió en Santa Marta y decidió probar suerte en Perú

En principio se pensó que el hecho tenía que ver con algún tipo de ataque en contra de los comerciantes de la zona a modo de advertencia, pero los testimonios de los empleados vecinos de Nubia permitieron, además de la revisión de cámaras de seguridad, dar con Gonzales Sandoval, que alcanzó a esconderse por un tiempo, pero no se imaginó que lo tenían fichado y las autoridades terminaron cayéndole a su propia domicilio.

Sin embargo, la colombiana desde antes de llegar a Perú se dedicó a ser comerciantes en Santa Marta, donde vivió en el barrio Villa del Campo, y era el que obtenía ingresos para su familia. En busca de mejores oportunidades decidió viajar a Perú, y allí ya llevaba varios años.

“Era muy tranquila, trabajadora, no se metía con nadie. Tenía poco tiempo acá, pero todos la conocían”, contó una de las vecinas y trabajadoras del mercado 3 de Enero del Callao al portal Trome. En ese lugar Nubia tenía un puesto de venta de cosméticos y salón de belleza, que ella misma atendía.

Ella desde ese país enviaba dinero a su familia en Colombia, y debido a esto se inició una recolecta de dinero a través de redes sociales que permitieron dar con el valor que debían acarrear para poder repatriar el cuerpo, y en un video que se reveló en Facebook (cuenta de MR BALIN) el 25 de abril, la mamá de Altamar agradeció la ayuda.

El confeso asesino llegó hasta el mercado 3 de Enero del Callao - crédito captura de pantalla Latina Noticias

La confesión del asesino de la colombiana en mercado del Callao, Perú

En un fragmento que se reveló del expediente donde está el testimonio de Juan Alberto Gonzales Sandoval, dice: “Consumí cocaína en mi dormitorio, me quedé ahí hasta las 17:30, en esos momentos me fui al mercado 3 de enero donde trabaja mi conviviente para encararla y decirle porque estaba escondiendo tanto el celular”.

Seguido a esto precisó: “(...) Recuerdo que no llegué hasta el puesto donde trabajaba solo la vi de lejos y me acerqué a ella y saqué mi arma y le disparé, la escuché gritar y me asusté, por eso me fui corriendo por la calle Salaverry hasta llegar al Jr. Chiclayo giré hacia la izquierda”.

Este recorrido se logró establecer por parte de la Policía Nacional del Perú y la Comisaría de Bellavista, que en la ruta de escape que se estableció arrojó que el hombre ese mismo día lanzó el arma de fuego en una vivienda de San Martín De Porres y se escondió por unas horas en un hotel. Luego se fue hasta su vivienda.

Pero a ese lugar fue que los agentes de la Policía le llegaron, y en medio del allanamiento que se hizo en el inmueble se hallaron las prendas que utilizó para llegar hasta el mercado, las mismas con las que aparece en los videos de las cámaras de seguridad.

En el lugar del crimen queda ubicado en la zona de Bocanegra, en el límite entre el distrito de San Martín de Porres y la Provincia Constitucional del Callao, otra de las conocidas de la víctima le comentó al noticiero que Nubia “era una buena amiga, una compañera de trabajo que no se ha metido con nadie”.

En el Callao iban 59 casos de homicidios con mujeres como víctimas hasta el 24 de abril de 2025 - crédito archivo EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Gonzales venía agrediéndola, según el testimonio de una de las familiares de Nubia

El mismo noticiero en Perú se comunicó con una de las familiares de Nubia en Santa Marta, y dijo que Gonzales Sandoval venía agrediéndola de forma constante, y muestra de esto fue una fotografía que ella envió donde aparece con su rostro hinchado, producto de los golpes que recibió.

La sobrina aseguró que los hechos de violencia eran ya repetitivos. “Siempre peleaban mucho, incluso antes de que sucediera esto ella estaba viviendo sola porque ella estaba juntando (dinero) para venirse a Colombia... Él (hoy detenido) la golpeaba”.

Por tal motivo, el Ministerio Público y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Bellavista pidieron prisión preventiva en tanto que el caso avanza con miras a lograr una condena.

Con los casos que ocurrieron ese domingo, y con corte al 24 de abril ya iban 59 homicidio en la provincia del Callao, con mujeres como víctimas de los crímenes.