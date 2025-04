“Para el bruto no hay droga”: senador Pinto lanza dura crítica al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino

- crédito Juan Páez/Colprensa y Colprensa

Durante una entrevista concedida a la emisora colombiana Blu Radio, el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quienes lo tildaron de “saboteador” tras el archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.

Pinto explicó que su voto en contra del proyecto del Gobierno (la reforma laboral) no obedeció a intereses políticos, sino a objeciones jurídicas.

El senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, fue uno de los principales opositores que contribuyó al hundimiento de la reforma laboral - crédito Juan Páez/Colprensa

Afirmó que la propuesta estaba plagada de errores formales y cuestionó que un proyecto de ley ordinaria pretendiera modificar la Constitución. “Yo sé lo expliqué ese día y él no entendió; se hace el bobo que es diferente, pero él entendió que era la primera vez que un proyecto de Ley ordinaria pretendía modificar la Constitución”, señaló el congresista.

En sus declaraciones, el senador cuestionó también la orientación que el ministro Sanguino estaría dando al jefe de Estado. A su juicio, la actitud del titular de la cartera laboral y su rol como asesor presidencial no estarían contribuyendo a un trámite adecuado de las reformas. Con una expresión popular de su región, comparó la situación con una anécdota local. “Yo cuando escucho al ministro de Trabajo hablar, no sé si voy a ser un poquito grosero pero me van a perdonar, cuando lo escucho me acuerdo de un señor aquí en Santander que explicábamos un tema y un señor insistía que no entendía, entonces dijo: ‘Es que para el bruto no hay droga’. Y eso parece que le pasara al ministro”, dijo Pinto.

El congresista liberal también expresó dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno frente a la reforma laboral. Sostuvo que podría haber una estrategia para permitir que el proyecto fuera rechazado, bien fuera en el Congreso o más adelante en la Corte Constitucional. Según explicó, esto permitiría al Ejecutivo justificar una eventual consulta popular. “Ellos sabían que estaba muy mal diseñada esa reforma laboral (...) Es el Gobierno mismo el que está utilizando a los trabajadores”, afirmó en la entrevista.

En otro momento, Pinto manifestó su preocupación por el uso de recursos públicos en una posible consulta ciudadana. Señaló que dichos fondos podrían ser mejor utilizados en el sistema de salud, en vez de ser destinados a una campaña de movilización popular. “Lamento que se vaya a gastar un montón de plata del erario público de los impuestos de todos los colombiano en algo que nadie entiende nada, las preguntas en su redacción, están muy mal diseñadas. El Gobierno está en campaña, cómo consolidan un candidato al 2026”, concluyó.

Además, el senador expresó su incomprensión ante la intención del Ejecutivo de presentar un mensaje de urgencia para priorizar nuevamente el debate de la reforma laboral, lo que detendría la discusión de la reforma a la salud, la cual, según dijo, es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos por los problemas en el acceso a medicamentos y tratamientos.