La Jesuu se despachó contra Marlon Solórzano tras su visita a ‘La casa de los famosos’: “Lo poco hombre no se lo quita nadie”

La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar en las redes sociales, entre los seguidores del formato de convivencia del Canal RCN, donde los ánimos siguen caldeados entre los participantes.

Muestra de esta situación fue la reciente dinámica de “congelados” que se vivió en la noche del 29 de abril, donde Marlon Solórzano ingresó a la casa estudio y se despachó en contra de varios de los que continúan en competencia. Una de las afectadas fue La Jesuu, a quien el modelo y exparticipante llamó “doble cara” por no responderle los mensajes que le enviaba en sus redes sociales.

“La verdad, lastimosamente, eres la persona con la que yo no voy a contar cuando salgamos de la casa, porque me cansé de escribirte mensajes, alentadores, de apoyo, dándote ánimo y ni siquiera un “hola”. Así que me parece que aquí tú viniste a decirle doble cara a Yina y la doble cara eres tú”, expresó Marlon durante su intervención.

Minutos después de que Solórzano abandonó la casa estudio a petición del Jefe, que en repetidas ocasiones debió pedirle que abandonara el espacio donde conviven los famosos, Valentina Ruiz, nombre de pila de la creadora de contenido, aprovechó para expresar lo que no le pudo decir al deportista.

Al parecer, a La Jesuu no le gustó que Marlon hiciera referencia a los “códigos” que aparentemente habría violado Altafulla al meterse con Karina García.

“La patanería que he visto, la payasada que he visto, y lo que dijo de ella lo poco hombre no se lo va a quitar nunca nadie. Esas son patadas de ahogado, amor es un dolido, es un payaso (…) Un hombre que dijo e hizo lo que hizo, mientras yo estuve afuera, él no tiene moral, pierde la moral (…) Marlon por qué sos tan ridículo, con qué moral, vos sos lo que le sigue a lo poco hombre (…) Ridículo, no tenés con qué”, dijo la joven.

Las reacciones en apoyo a la vallecaucana no tardaron en aparecer, por lo que los comentarios respaldan las declaraciones de La Jesuu con mensajes como: “Esa mujer tiene la boca tan llena de razón, el man es un poco hombre”; “estoy amando a La Jesuu, Marlon lo que hizo fue ir a pasar pena a la casa”; “Marlon es el tipo más conveniente que existe”; “nadie podrá opacar a Karina, ella brilla con luz propia mi reina”, entre otros.

La declaración de amor a La Toxi costeña

En redes sociales se viralizó el momento en el que La Jesuu le confesó a la Toxi que se había enamorado de ella durante las semanas que estuvo inicialmente en la casa estudio. Adicionalmente, que sintió celos de Christian Pasquel cuando este se acercaba a la intérprete de Macta llega para llamar su atención afectivamente.

“Tú eres un increíble ser humano”, le dijo Ruiz a la Toxi Costeña, a lo que la cantante le respondió un sencillo “gracias”. La Jesuu continuó y agregó: “Te lo digo de corazón, yo me enamoré de vos, yo te lo digo, cuando estábamos aquí… Me daban celos cuando estabas con Chris”, lo que provocó de inmediato una carcajada de parte de la cantante, pues no creía en las palabras que le decía su compañera.

Así las cosas, la joven influenciadora abrió su corazón y dejó expuestos los intereses que tiene en la intérprete de Macta llega, cuya reacción fue reírse de manera nerviosa, pues no sabía cómo responderle a la joven que expuso sus sentimientos.

“Estás oyendo lo que dice La Jesuu… esta peladita es loca”, agregó la Toxi a la conversación.