La crisis de seguridad en Bogotá se agrava: cámaras defectuosas y promesas incumplidas

86 de las 316 cámaras instaladas ya no funcionan - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

En enero de 2025, la Alcaldía de Bogotá expuso el “alcance” que tienen las cámaras de videovigilancia que instaló el distrito en varias zonas de la ciudad para combatir a la delincuencia.

“Este es el alcance que tienen las nuevas cámaras multisensor que están al servicio de Bogotá. A cientos de metros de distancia se observa con nitidez cualquier elemento que se requiera detallar. Con mejor tecnología en el #C4Bogotá avanzamos hacia una ciudad más segura”, fue el mensaje compartido por la Secretaría de Movilidad en esa ocasión.

Recordar esa publicación ha generado indignación en la ciudadanía, puesto que el concejal de Bogotá Andrés Barrios reveló que 86 de las 316 cámaras instaladas, ya no funcionan.

“Es realmente inaudito que se hagan esfuerzos para adquirir estos modernos equipamientos y que no duren ni un año con funcionalidad. Estas 310 cámaras se instalaron entre mayo y diciembre del año pasado, pero 86 ya estaban fuera de servicio en marzo de este 2025”, indicó el cabildante.

El concejal Andrés Barrios denunció los problemas que hay en la capital con estos dispositivos - crédito Alcaldía de Bogotá

Debido a que la denuncia se volvió viral, en diálogo con Infobae Colombia, Andrés Barrios habló de la inseguridad que se registra en la capital y las críticas que tiene contra la Administración distrital por esta problemática.

Haciendo una alusión al lema de campaña de Carlos Fernando Galán, Barrios indicó que la promesa de que Bogotá caminaría segura se ha incumplido hasta el momento.

“Bogotá no es una ciudad que camina segura, 563 personas han sido asesinadas en Bogotá solo entre septiembre de 2024 y enero de 2025, tenemos cifras de hurto altísimas, tenemos más de 2.200 casos de motos hurtadas, los casos de extorsión se mantienen, entonces no, Bogotá no está caminando segura”.

Barrios indicó que desde que llegó Carlos Fernando Galán, ha incumplido varias promesas sobre seguridad, siendo una de ellas la llegada de más uniformados para custodiar la ciudad.

“Están fallando en que prometieron mejorar la seguridad con más pie de fuerza, prometieron que llegarían más de 2.000 policías y eso no va a suceder, eso no va a pasar. Ahora dicen que van a remplazarlos con agentes de orden, pero no es lo mismo, no van a resolver los problemas de seguridad que tenemos”

El cabildante pidió la intervención del distrito ante esta problemática - crédito Concejo de Bogotá

Además de la seguridad, Barrios nombró otras de las problemáticas que preocupan a la ciudadanía en Bogotá, comenzando con la poca intervención que hay ante la venta y consumo de droga en espacios públicos.

“Otra de las problemáticas que tiene Bogotá es el tema de los jíbaros, esta administración se negó a decretar un decreto para tener entornos libres de drogas, exponiendo así a las familias y los niños que no pueden disfrutar de estos espacios que están siendo acaparados por los delincuentes

Barrios también indicó que la crisis con la recolección de la basura y la movilidad en las vías principales, son “dolores de cabeza” que aquejan a la ciudadanía.

“Las basuras es otro problema que requiere una intervención, hoy tenemos más de 600 puntos críticos; sin dudas, otro de los problemas y dolores de cabeza es la movilidad, los trancones, que no ceden, una ciudad llena de frentes de obra en la que se dificulta esta situación”.

El concejal indicó que Galán debe buscar cumplir con las promesas de campaña - crédito Alcaldía de Bogotá

Por último, el cabildante envió un mensaje al alcalde Carlos Fernando Galán, al que le recomendó no solo centrarse en el metro, sino también en los problemas del día a día de los bogotanos.

“El mensaje es que no solamente se enfoque en las obras de infraestructura como el metro, lo que aplaudo y celebro, pero insistir, que necesitamos cumplir la promesa de que los bogotanos van a poder caminar seguros, disfrutar del espacio público, hay que recordar que venimos de un panorama en el que un francotirador mató a dos personas, es muy difícil la situación de seguridad”