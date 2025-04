Karina García dejó en evidencia a Altafulla con lo que no le gusta de la relación: “Le falta ser más caballeroso conmigo”

La pareja que apenas se está conociendo, se sacó los trapitos al sol - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

Karina García y Altafulla continúan avanzando en su intento de sostener una relación afectiva dentro de La casa de los famosos Colombia, a pesar de las diferencias que para los internautas son evidentes en el romance.

Después de que se llevara a cabo la dinámica del cine, la pareja se dirigió a las cámaras del pasillo de ingreso donde comparten gran parte del tiempo y hablaron con sus seguidores para contar algunos detalles de su relación. La primera en hablar fue Karina García, exponiendo lo que no le gusta de su pareja en el reality.

De acuerdo con la modelo paisa, el cantante y creador de contenido “es muy imprudente”, pues en repetidas ocasiones le pide que no diga algo y más lo hace. En su defensa, el barranquillero aseguró que García lo hace responsable de todo lo malo que pueda ocurrir después de que él lance sus dardos en la competencia.

Pero ahí no terminó la dinámica, pues de acuerdo con Karina, uno de los errores que tiene el participante en su comportamiento con ella es la falta de caballerosidad, haciendo referencia a pequeños detalles como guardarle el almuerzo: “Estoy acostumbrada a que me consientan muchísimo”.

Aunque la pareja se ha mostrado como una de las más unidas y estables, también hay detalles de parte de la antioqueña que no tienen conforme a Altafulla, pues no está de acuerdo con las comparaciones que hace con otros de sus ex: “No entiendo por qué todo el tiempo me tiene que estar comparando”.

“Tercera cosa que no me gusta de Altafulla, habla todo el tiempo de Rochy, la ex, que como tiene 38 años ya no pasa nada entre ellos”, expuso Karina García al finalizar la conversación, mientras que el participante de la costa aseguró que el tercer punto que no le gusta de García “es que por todo hace show, drama queen… Un día bueno, bueno, por ahí tenemos 10 peleitas”.

El hecho provocó algunas risas entre los participantes que observaban la dinámica de los enamorados e incluso, en redes sociales también se generaron opiniones al respecto de estas confesiones.

Marlon Solórzano dio detalles a Cristian Pasquel de su relación con Karina García dentro de 'La casa de los famosos Colombia 2025'

Entre las más destacadas están: “Definitivamente, Karina Santana la mejor”; “me declaro fan del team Altafulla, Karina García oficial con doble L y Meli”; “Dónde se vota para que dejen esta sección”; “los amo, digan lo que digan los dos hicieron un match ni el HP”, entre otros.

El polémico comentario de Melissa Gate por esta relación

Durante la transmisión del programa en la noche del 29 de abril, Carla Giraldo, que ha destacado por el desparpajo y la forma directa que habla como presentadora, aprovechó para indagar sobre la relación entre Altafulla y Karina.

En medio de la conversación, Altafulla mencionó que estaban “abriendo puertas”, a lo que Melissa Gate respondió con un comentario que desató risas: “Abierta está Karina”. Marcelo Cezán también intervino, por lo que preguntó sobre el estado de la relación entre ambos, a lo que Altafulla respondió que estaban en medio de una pelea, pero que pronto habría una reconciliación.

Carla Giraldo, fiel a su estilo directo, preguntó a Karina si no se había sentido protegida, lo que llevó a esta última a pedir apoyo a la presentadora, que le aseguró que estaría de su lado.

Cabe recordar que, para los que siguen el reality show, es evidente la química que existe entre Karina y Altafulla. Tanto así, que las emociones se han desbordado desde el regreso del cantante, ya que ambos han dado rienda a su atracción y las cámaras de la emisión 24/7.