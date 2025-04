Familiares de soldado asesinado por las disidencias de “Calarcá” arremetieron contra el Gobierno Petro: “Los pobres ponemos los muertos”

Familiares del soldado afirmaron que el "cambio" les arrebató a su ser querido - crédito Reuters/EjércitoNacional

La emboscada contra uniformados del Ejército Nacional por parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc al mando de “Calarcá” en el Guaviare, tiene en vilo la continuidad del proceso de paz entre el Gobierno nacional y este grupo armado.

En este hecho fueron asesinados siete militares, y aunque en las disidencias indicaron que se trató de un accionar en legítima defensa, la investigación de los hechos sigue siendo adelantada por las autoridades.

Mientras que la investigación se sigue realizando, familiares de los uniformados asesinados piden explicaciones al Gobierno nacional, principalmente porque se trató de una arremetida por parte de un grupo armado con el que existe un cese al fuego bilateral.

En diálogo con W Radio, Janneth Barrios, abuela del soldado Anderson Steven Bohórquez, una de las víctimas de la emboscada, indicó que el uniformado tenía planeado volver a su hogar el 2 de mayo

“Él venía ya de salida, nos llamó el jueves y nos decía «ya vamos en camino, pero creo que nos van a sacar en helicóptero», pero no los sacaron en helicóptero”, fue parte del relato de Barrios.

El soldado vivía en Barranquilla junto a sus padres y su abuela en el sector de Simón Bolívar, al suroriente de la capital del Atlántico; además, a pesar de que sus familiares le recomendaron no hacerlo, la abuela del militar reveló que su sueño era seguir en la carrera para “defender a la Patria”.

Al hablar del Gobierno nacional, la familiar del soldado criticó la forma con la que el presidente Gustavo Petro ha afrontado la violencia perpetuada por los grupos armados.

“La guerrilla acabó con ellos, este presidente que le dio vía libre a la guerrilla. Ese cambio me mató a mi muchacho. Nosotros, los pobres, ponemos los muertos”, indicó.

Barrios reveló que el cuerpo del soldado está siendo trasladado hasta Barranquilla, en donde sus familiares lo están esperando para despedirlo; además, descartó que el deceso de su nieto se hubiera registrado en un combate, puesto que él le había afirmado que estaban caminando para encontrar un lugar en el que pudieran ser recogidos por una aeronave.

“Yo a él le decía «estudia diseño, estudia mecánica», y él me decía «no, yo voy a servir a la patria, yo quiero servir a la patria». Nosotros los pobres ponemos a los muertos porque ellos se van con un sueño, los jóvenes, tenía 20 años, no estaba preparado para una guerra”.

Por último, la mujer relató cómo se enteró del asesinato de su nieto, al que le escribió y llamó en repetidas ocasiones al pensar que se trataba de un error.

“A mí me llamaron como a las 5:30 de la tarde y me dijeron que lo habían matado en una emboscada, yo le escribía y le preguntaba cómo estaba, le decía que cuando tuviera señal me avisara y me llamara, pero esa llamada nunca llegó. Él ya estaba muerto cuando le escribía, yo subí una foto en el estado y le puse que Dios lo acompañara siempre donde estuviera”, puntualizó la abuela del soldado de 20 años.

Cabe recordar que, tras el asesinato de los siete uniformados, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que se está revisando la información relevante del atentado en un comité especial del Gobierno nacional, en el que se “está terminando de recolectar toda la información y con base en ese informe el miércoles se tomará una decisión” sobre la continuidad o no de la tregua con el grupo armado.