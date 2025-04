Este es el bar cerca a Medellín que es un pedazo de Anfield Road, el estadio del Liverpool donde se celebró el título de Luis Diaz

Anthony Craig Watson (lentes y mano derecha alzada) fue el fundado del café bar Barrio Sur, ubicado en Envigado, área metropolitana del Valle de Aburrá - crédito @barriosurbar/IG

La consagración de Luis Díaz como campeón de la Liga Premier en la temporada 2024-2025 con el Liverpool de Inglaterra, lo convirtió en el único colombiano que ha logrado todo los títulos que se pueden disputar en el fútbol de ese país.

Es tal la emoción que genera “Lucho” que en Medellín se conoció que hay un pequeño bar donde los ciudadanos extranjeros (en su mayoría ingleses) y visitantes nacionales que aman al fútbol, y que le hacen fuerza al equipo de la ciudad de los Beatles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El creador del café bar llamado Barrio Sur, Anthony Craig Watson, llegó al país hace varios años para desempeñarse como profesor de idiomas e historia.

Sin embargo, en 2019 tomó la decisión de darle vida a este lugar, donde los visitantes se pueden encontrar decenas de artículos alusivos al equipo inglés, uno de los más reconocidos a nivel mundial, y donde “Lucho” Díaz tuvo un papel protagónico en la consecución de la liga local número 20.

La comunidad que se da cita en el café bar Barrio Sur de Envigado ya es numerosa, y alrededor del amor por el Liverpool se han gestado amistades entre quienes asisten a ver los juegos - crédito

Watson prefiere que le llame ‘Toño’, y a través de la entrevista que le concedió el medio local Ciudad Sur, dejó ver cómo se viven los partidos en su local, donde no pueden faltar las camisetas rojas y las bufandas que apoyan al equipo, sumada de su canción más famosa You’ll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo).