Comisión Séptima le solicitó al Gobierno Petro precisiones sobre el mensaje de urgencia para la reforma laboral

La Comisión Séptima del Senado le dio la espalda a la reforma laboral del Gobierno Petro - crédito @nadiablel/X

La Comisión Séptima del Senado de la República le solicitó al Gobierno nacional aclarar el mensaje de urgencia radicado para la reforma laboral, debido a que en ese recinto hay dos proyectos de ley que tienen el mismo objetivo.

Según la Comisión Séptima, el documento radicado por el Gobierno Petro solo hace referencia a uno de los proyectos de ley.

Praxere José Ospino Rey, secretario de esa comisión, le envió un oficio al ministro del Interior, Armando Benedetti, así como al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia Dapre, Angie Rodríguez, pidiendo claridad sobre el articulado.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, defendió la reforma laboral ante la Comisión Séptima del Senado - crédito @Mintrabajo/X

“En ese orden de ideas, para darle el trámite correspondiente al mensaje de urgencia e insistencia según lo establecido en el artículo 163 de la Constitución Política de Colombia y 191 de la Ley 5 de 1992, solicitamos comedidamente se nos dé claridad si dicha solicitud cobija tanto al proyecto de ley 424 de 2025 Senado como al proyecto de ley 409 de 2025 Senado, en razón a que estas iniciativas legislativas fueron acumuladas conforme lo ordena el artículo 151 del reglamento del Congreso“, se lee en el oficio enviado por el secretario de la Comisión Séptima del Senado.

La reforma laboral del Gobierno Petro se hundió el 4 de abril de 2025 en la Comisión Séptima, motivo por el cual 7 del mismo se radicó la reforma laboral del Partido Liberal, pero en ese mismo recinto ya se encontraba radicada la de la Alianza Verde, promovida por Angélica Lozano, razón por la cual ambos textos terminaron siendo acumulados.

Debido a que el proyecto de ley de la Alianza Verde fue radicada el 2 de abril, este fue acumulado con el del Partido Liberal y ya tiene ponencia positiva del senador liberal Miguel Ángel Pinto, mismo que terminó votando para que se hundiera la reforma del Gobierno nacional.

El hundimiento de la reforma laboral llevó al presidente Gustavo Petro a proponer una consulta popular, iniciativa que ya cuenta con 12 preguntas y que será radicada el 1 de mayo de 2025 en medio de las manifestaciones convocadas por el propio mandatario.

“En la ponencia sabemos si es una burla. Si es una burla al pueblo y el tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Y si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el presidente por decreto convoca la consulta, tal cual dice la ley. O no se pronuncia. ¿Si no aprueba o no se pronuncia, cierto?”, advirtió el presidente en el Consejo de Ministros del 28 de abril.

Qué dicen las preguntas de la consulta

A continuación, se presentan las preguntas formuladas en esta consulta:

⁠¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?

⁠¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?

Estas son las 12 preguntas de las consulta popular - crédito @AABenedetti

⁠¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?

⁠¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

⁠¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

⁠¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

⁠¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

⁠¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

⁠¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

⁠¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?