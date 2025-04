Caso Ungrd: Fiscalía negó principio de oportunidad a Sandra Ortiz de manera definitiva: “Es errática”

Sandra Ortiz fue vinculada al caso de corrupción de la Ungrd por entrega de dineros de la entidad - crédito Colprensa

La ex consejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, señalada de haber participado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), no tendrá un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, según informó en su momento el ente acusador.

El proceso penal de la exfuncionaria difiere de los de otras personas implicadas en el entramado, como el ex subdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla y el del exasesor jurídico de la entidad Pedro Rodríguez Melo. Ambos lograron preacuerdos con la Fiscalía, los cuales ya cuentan con el aval de un juez de la República.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

Ortiz, no obstante, no cuenta con el principio de oportunidad, pese a que ha revelado información sobre el entramado. La fiscal María Cristina Patiño, que lidera la investigación del caso, explicó ante varios medios de comunicación que la exfuncionaria no genera confianza para el ente acusador.

“No podemos confiar en una persona que es errática, que sale a los medios, que entrega información que debería haber sido confidencial hasta que se terminaran las negociaciones. Y además, la prueba, la verdad, es deleznable”, precisó.

En desarrollo...