Abelardo de La Espriella arremetió contra Armando Benedetti y Gustavo Petro: “Colombia está gobernada por dos drogadictos degenerados”

El consumo problemático de drogas ha cobrado relevancia en el debate público a raíz de una carta escrita por el excanciller Álvaro Leyva, en la que acusa al presidente Gustavo Petro de ser consumidor de estupefacientes con dificultades para controlar su uso.

En la misma misiva, Leyva también hace referencia al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien previamente había reconocido públicamente haber tenido un consumo abusivo de drogas.

Aunque ya han pasado varios días desde la publicación de la carta, los comentarios y críticas continúan. En una publicación realizada en la mañana del 29 de abril, el abogado Abelardo de La Espriella arremetió contra Benedetti y Gustavo Petro, afirmando: “Colombia está gobernada por dos drogadictos degenerados que buscan perpetuarse en el poder”.

“Colombia está gobernada por dos drogadictos degenerados que buscan perpetuarse en el poder para secuestrar la democracia. Que se salten la cerca estos politiqueros corruptos, para que vean de verdad de qué estamos hechos los colombianos”, escribió en una publicación en su cuenta de X el abogado De La Espriella.

Sumado a sus palabras, el abogado también subió un video en el que arremete contra el presidente y el ministro Armando Benedetti. En su intervención, De La Espriella aseguró que “día a día este par de sujetos corren la cerca constituyendo con mociones, consultas, falsos procesos de paz, mingas presionando por todo y en todo el país, reformas putrefactas y medios de comunicación silenciados”.

Además, agregó que esta situación está “adornada con la propaganda del régimen a través de los canales oficiales que se financian con el erario”. Para el abogado, ambos líderes políticos representan “la punta de lanza de la implementación del régimen en Colombia”.

En su mensaje, Abelardo de La Espriella hizo un llamado a la acción, instando a los colombianos a alzar su voz en contra del gobierno de Gustavo Petro y de las políticas que, según él, amenazan con socavar la estabilidad del país. Hizo un énfasis particular en la defensa de la libertad, la democracia y las instituciones nacionales, resaltando que es en momentos de crisis cuando la unidad del pueblo colombiano es más crucial.

“Defensores de la patria, alcemos nuestras voces, denunciemos las tropelías, los excesos de este par de lacras que quieren destruir a nuestro país. Que vean de una buena vez de qué estamos hechos de verdad los colombianos. Colombia atraviesa sus horas más oscuras y es en este momento cuando nuestro país más nos necesita. No descansemos en la defensa de la libertad, de la institucionalidad y de la democracia”, comentó el abogado en el material audiovisual.

Esto no es el primer mensaje que De La Espriella escribe en su cuenta de X hablando de los supuestos problemas del primer mandatario colombiano con las sustancias, según señaló Álvaro Leyva.

En una de sus recientes publicaciones, el abogado respondió a un mensaje del presidente Gustavo Petro, quien había reaccionado a las críticas sobre la manera en que se refirió al senador Efraín Cepeda. En su intervención, de La Espriella expresó lo siguiente: “Poco a poco, día a día, Petro —el jefe de la mafia— demuestra su verdadero talante. Nos gobierna un drogadicto, un exdelincuente impune, un megalómano rodeado de un séquito de cómplices de la misma calaña, como el maltratador de mujeres Armando Benedetti".

A lo anterior agregó: “Esa banda no tiene pudor: los hemos visto comprar congresistas, robarse el erario destinado a llevar agua a La Guajira, pasear con amantes de género incierto por las calles de Panamá, pactar con bandidos, aliarse con el tirano Maduro… todo en nuestras narices. Tildar de “hijos de puta” a los pocos congresistas que se oponen al régimen es solo otro síntoma de tiranía. ¿Creen ustedes que unos seres sin valores, sin principios, sin una pizca de moral o ética van a entregar el poder de manera tranquila y democrática? Si Colombia no despierta del letargo, el régimen no se irá“.