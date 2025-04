Yeferson Cossio no se quiso perder a System Of A Down en Bogotá: así lo vivió el influenciador

Yeferson Cossio estuvo entre los miles de espectadores que presenciaron el show de System Of A Down en El Campín - crédito @yefersoncossio y @breakfast_live/Instagram

El pasado jueves 24 de abril Colombia fue testigo de uno de los conciertos más esperados del calendario de 2025. La banda norteamericana System of A Down hacía su regreso al país luego de 10 años, esta vez en el estadio El Campín de Bogotá para dar inicio al Wake Up! South America Stadium Tour.

Ante más de 45.000 espectadores, el grupo armenio-estadounidense dejó patente su capacidad para hacer vibrar a los colombianos con sus grandes éxitos como Chop Suey!, Toxicity, B.Y.O.B. o Aerials.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre los miles de espectadores que no quisieron perderse el regreso del grupo liderado por Serk Tankian estaba Yeferson Cossio. El creador de contenido publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparecía entre el púbico, sin camiseta, saltando y cantando al ritmo que imponía el cuarteto, en el que fue su primer concierto de la gira que los llevará por Suramérica, Europa y Norteamérica entre abril y septiembre de 2025.

El creador de contenido disfrutó al máximo el regreso del cuarteto de heavy metal en el estadio El Campín - crédito @yefersoncossio/Instagram

En un primer momento se observa a Cossio ayudando al que parecer ser un amigo suyo a ingresar a uno de los pogos que se armó durante la presentación, concretamente cuando la banda interpretó Toxicity. Para ello, Cossio impulso a su acompañante de los pies utilizando sus manos, elevándolo por los aires mientras impactaba contra las decenas de aficionados que bailaban en círculo. Acto seguido, el propio Cossio se sumó al pogo.

El video sigue rodando y muestra a Cossio, nuevamente vestido, sumándose con fuerza a un nuevo pogo que se armó, esta vez en la canción Needles y, más tarde, otra vez descamisado, cantando a viva voz Lonely Day y dedicándosela a su hermana Cintia Cossio. Algo similar hizo con su novia, Carolina Gómez (con la que protagonizó rumores de ruptura que luego se supo que se trataban de una broma de su parte), a la que le dedicó Forest.

Luego de varias semanas de rumores de que habían terminado, Yeferson Cossio le dedicó una canción de System Of A Down a su prometida, Carolina Gómez - crédito Al Mar Fest

Para terminar, el creador de contenido se mostró sumándose de nuevo al pogo, esta vez para el momento en que System Of A Down interpretó su clásica Chop Suey!

Así se vivió el concierto de System Of A Down en Bogotá

System Of A Down brindó dos horas de concierto en El Campín, interpretando principalmente temas de 'Toxicity' - crédito @breakfast_live/Instagram

Con la banda brasileña Ego Kill Talent como teloneros invitados especiales, System Of A Down arrancó su presentación a las 9:00 p. m., interprentando un total de 34 canciones.

Debido a que se trataba de la primera fecha de esta gira de presentaciones por estadios, se anticipaba la posibilidad de que hubiese sorpresas por parte de la banda, algo que efectivamente sucedió.

Canciones como Arto, Attack, A.D.D., Marmalade o Roulette se incluyeron entre las novedades en el repertorio del cuarteto, que llevaba años sin tocarlas en vivo. Por otra parte, la mayoría del setlist se centró en las canciones de su álbum Toxicity (2001), del que interpretaron 11 de las 15 pistas que lo conforman.

System Of A Down continuará con su gira presentándose en Perú, Chile, Argentina, Brasil hasta mayo. Luego de unas semanas de descanso, la banda brindará una serie de presentaciones en Estados Unidos y Canadá entre agosto y septiembre, con las que cerrarían sus compromisos en vivo por este año.

A continuación, el setlist de System Of A Down en Bogotá

Arto (primera vez desde 2015)

Attack (primera vez desde 2015)

Prison Song

Violent Pornography (primera vez desde 2019)

Aerials

Mr. Jack

I-E-A-I-A-I-O

Suite-Pee

Genocidal Humanoidz

A.D.D. (priemra vez desde 2018)

Needles

Deer Dance

Soldier Side - Intro

Soldier Side

B.Y.O.B.

Radio/Video

Bubbles

Dreaming

Hypnotize

ATWA

Bounce

Suggestions

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Marmalade (primera vez desde 2015)

Lost in Hollywood

Streamline (primera vez desde 2005)

Forest

Protect the Land

Cigaro

Roulette (primera vez desde 2018)

Toxicity

Sugar