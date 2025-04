Vicky Dávila lanzó fuerte critica contra la fiscal general: “Luz Adriana Camargo es una vergüenza”

La periodista Vicky Dávila lanzó fuertes críticas a la fiscal general Luz Adriana Camargo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Colprensa

Ha salido a la luz un esquema de corrupción relacionado con sobornos millonarios y posibles irregularidades en el proceso de elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.

Según revelaciones de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y con base en conversaciones exclusivas de WhatsApp obtenidas, se señala que recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) habrían sido utilizados para garantizar que Fernández, cercano al presidente Gustavo Petro, accediera al alto tribunal. La información fue divulgada por revista Semana.

Luego de estas revelaciones, la precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila hizo una publicación por medio de su cuenta de X, en el que arremetió en conta de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Vicky Dávila no escatimó críticas hacia la fiscal general Luz Adriana Camargo, calificándola de manera tajante como una “vergüenza”. En su intervención, Dávila cuestionó la legitimidad de su elección y exigió claridad sobre cómo se llevó a cabo el proceso, señalando la necesidad urgente de una “limpieza profunda” en las instituciones encargadas de la justicia.

“La fiscal Luz Adriana Camargo es una vergüenza. Debería contarle al país cómo logró su elección. Todo es una porquería, y toca hacer una limpieza profunda”, escribió por medio de una publicación de su cuenta de la red social X la periodista y precandidata presidencial.

Las palabras de Dávila llegaron como reacción a una publicación de la periodista Paula Bolívar en la que con respecto a los chats que compartió Sandra Ortiz, comentó lo siguiente; “Según los chat que entregó Sandra Ortiz, los 3 mil millones de pesos de coima que entregó a Name eran para que agilizara la votación de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. La elección fue el 17 de octubre de 2023 es decir 5 días después de que Sneyder entregara la plata a Ortiz…“.

Esta, no es la primera ocasión que Dávila arremete en contra de la fiscal general, pues cuando Víctor Forero, investigador del caso Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue apartado del caso, la precandidata presidencial cuestionó a Camargo.

La precandidata presidencial utilizó su cuenta de X para criticar la gestión de Camargo y lanzar fuertes acusaciones sobre el futuro del caso de hijo del presidente Petro.

La periodista en una publicación de noviembre de 2024 expresó su sorpresa por la falta de avances en la investigación contra Nicolás Petro desde que Luz Adriana Camargo asumió la dirección de la Fiscalía General. Además, cuestionó la decisión de apartar del caso al fiscal Mario Burgos y a Forero, quienes habían sido clave en llevar a juicio al exdiputado del Atlántico.

“Víctor Forero, investigador del caso de Nicolás Petro, denuncia que desde que llegó Luz Adriana Camargo a la Fiscalía la investigación se congeló. Camargo sacó del camino al fiscal Mario Burgos, el funcionario que llevó a juicio al hijo de Petro. También sacaron a Forero, quien ha tenido que batallar con una campaña de desprestigio en su contra”, comentó en aquella oportunidad Dávila.

En cuanto a las recientes revelaciones de chats de Sandra Ortiz, Dávila también arremetió en contra de Iván Name, contestándole un mensaje a Gustavo Bolívar. “Estoy de acuerdo Gustavo Bolívar. No entiendo como Iván Name está libre o Andrés Calle y los exministros de Petro que también fueron salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD desde el principio. En este Gobierno corrupto la lista de funcionarios es larga. Uno no entiende por qué siguen sin responder por nada, Laura Sarabia, por ejemplo o Nicolás Petro, Juan Fernando Petro y otros… “, dijo.

Por su parte, el mensaje al que contestó Dávila de Gustavo Bolívar fue el siguiente: “Pregunta seria: Por qué Iván Name no está preso, a pesar de las pruebas y de la confesión de Sandra Ortiz, según la cual recibió $1.500 millones el 12 de Octubre de 2023 y $1.500 millones el 13 de octubre del mismo año? Hay apellidos con impunidad garantizada?“.