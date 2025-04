Vicky Dávila estuvo de acuerdo con Gustavo Bolívar sobre Iván Name: “No entiendo cómo está libre”

Vicky Dávila contestó a una publicación del director del DPS sobre Iván Name - crédito Asobancaria y Presidencia de la República

En medio de las nuevas revelaciones publicadas por la revista Semana sobre el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y los mensajes divulgados por Sandra Ortiz, el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, cuestionó que el expresidente del Senado, Iván Name, no haya sido privado de la libertad, pues es señalado de recibir sobornos para favorecer la aprobación de las reformas sociales promovidas por el Gobierno en el Congreso.

En ese sentido, después de las palabras del funcionario del Gobierno nacional, una férrea critica de la actual administración pública del país. Se trata de la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos​ conocida como Vicky Dávila, que estuvo de acuerdo con lo dicho por Bolívar. “No entiendo como Iván Name está libre”, escribió en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la nueva información conocida, un pago de 1.500 millones de pesos, presuntamente entregado por Sandra Ortiz a Iván Name el 12 de octubre de 2023, habría sido el antecedente de un desayuno celebrado al día siguiente en la oficina de Name. En ese encuentro participaron Vladimir Fernández, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, y el objetivo habría sido asegurar la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.

Frente a esto, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar comentó lo siguiente: “Pregunta seria: Por qué Iván Name no está preso, a pesar de las pruebas y de la confesión de Sandra Ortiz, según la cual recibió $1.500 millones el 12 de Octubre de 2023 y $1.500 millones el 13 de octubre del mismo año? Hay apellidos con impunidad garantizada?“.

Gustavo Bolívar arremetió en contra de Iván Name - crédito @GustavoBolivar

Tras el comentario de Gustavo Bolívar sobre la situación de Iván Name, la precandidata presidencial, Vicky Dávila, expresó su respaldo al señalamiento. A través de sus redes sociales, Dávila manifestó que no comprende cómo Name, Andrés Calle y varios exministros del Gobierno siguen en libertad, pese a los señalamientos en su contra en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Dávila agregó que, a su juicio, la lista de funcionarios involucrados en irregularidades, cercanos al Gobierno Petro es extensa y cuestionó la falta de respuestas de figuras como Laura Sarabia, Nicolás Petro, Juan Fernando Petro y otros cercanos al Gobierno.

“Estoy de acuerdo Gustavo Bolívar. No entiendo como Iván Name está libre o Andrés Calle y los exministros de Petro que también fueron salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD desde el principio. En este Gobierno corrupto la lista de funcionarios es larga. Uno no entiende por qué siguen sin responder por nada, Laura Sarabia, por ejemplo o Nicolás Petro, Juan Fernando Petro y otros… “, escribió Dávila por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

Vicky Dávila hizo un mensaje diciendo que estaba de acuerdo con Gustavo y aprovechó para atacar al Gobierno Petro - crédito @VickyDavilaH

En un tono irónico, Vicky Dávila continuó su respuesta a Gustavo Bolívar criticando el uso de recursos públicos en presuntas prácticas de corrupción y apuntó directamente contra Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional. Dávila cuestionó su elección, señalando que, según Sandra Ortiz, habría sido financiada con dinero proveniente de la Ungrd.

“Uno no entiende… el bandidaje en el poder está acabando con Colombia… ahhh y ahora el magistrado petrista de la Corte Constitucional Vladimir Fernández que, según Sandra Ortiz se eligió con plata corrupta de la UNGRD. ASCO TODO, ¿no Gustavo?”, aseveró la periodista en su mensaje.

Según la nueva información conocida, un pago de 1.500 millones de pesos, presuntamente entregado por Sandra Ortiz a Iván Name el 12 de octubre de 2023, habría sido el antecedente de un desayuno celebrado al día siguiente en la oficina de Name - crédito Presidencia de la República

Por otro lado, con respecto al caso que ambas personalidades políticas hicieron referencia, la revista Semana accedió a conversaciones de WhatsApp que complementarían las declaraciones entregadas por Sandra Ortiz en el escándalo de corrupción de la Ungrd. Aunque el contenido completo de los mensajes no ha sido publicado, los chats habrían sido intercambiados entre los protagonistas del caso y registrarían información sobre presuntos pagos y acuerdos.