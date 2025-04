Mateo Varela le hizo ‘show’ de celos a Norma Nivia por un cruce de miradas en la fiesta: “Yo no estoy pintado”

El modelo paisa no se guardó nada por la actitud de la actriz con los artistas invitados - crédito @zorellt/X

Los famosos tuvieron una impresionante celebración en la noche del sábado 26 de abril en la que estuvieron como artistas invitados las agrupaciones de Rikarena y Pasabordo. Los participantes bailaron y disfrutaron del espectáculo musical, pero hubo un momento que empañó la noche que tuvo como protagonistas a Norma Nivia y Peluche.

Al parecer, al modelo fitness no le gustó que su pareja dentro de la competencia hubiera tenido algún tipo de acercamiento con uno de los integrantes de Pasabordo, pues de acuerdo con Peluche, se presentaron algunas miradas entre Norma y el artista. Esto provocó que el paisa le hiciera un reclamo airado durante y después del festejo en la terraza.

El paisa expuso su molestia por la actitud de la modelo con los invitados de Pasabordo - crédito @canalrcn/IG

“No me hagas hablar… Eso es lo maluco de tener pareja… No quiero hablar, si quieres hablamos más tarde, no te quiero ignorar, tengo rabia, respétame, simplemente no quiero que me hables, déjame tranquilo… Me sentí ahí fue como un imbécil, un tonto, pero después continuaron con la miradera y yo no estoy pintado en la pared Norma. No estoy de acuerdo con eso y yo como un pendejo detrás mirándote así, no”, expuso durante Peluche durante la celebración.

Pero ahí no terminaron los reclamos del modelo, pues al momento de pasar a las habitaciones también se despachó en emociones, expresándole a Norma Nivia los motivos por los cuales se había comportado de esa manera.

“Simplemente, tú te mirabas con él y yo estaba al lado y me sentí como una hueva, a mí eso no me interesa, eso es lo que no me gusta para nada y solamente eso tumba todo lo bonito que he construido contigo”.

A José Rodríguez ya no le gusta la relación de Norma Nivia y 'Peluche' en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

De acuerdo con el paisa, la modelo era consciente de lo que estaba pasando en ese momento con los coqueteos de uno de los integrantes de Pasabordo en la fiesta: “A mí me respetas, eso se sintió bastante feo y yo no quiero, a mí no me gusta que hagan sentir como me hiciste sentir ahí. Si no te lo digo me engaño yo, pero si me sentí incómodo, te lo tengo que decir por qué a mí no me gusta eso”.

En medio de la conversación, también salió a relucir el tema de las bailarinas con las que, aparentemente, Mateo Varela había bailado cuando se presentó otra de las agrupaciones invitadas “si a ti te parece normal, si vas a venir a comparar unas bailarinas que no me bailaron a mí, que no era una sola y que le bailaron a todos, entonces compáralo. Yo sé lo que vi, yo sé cómo me sentí y no se sintió chévere”.

El paisa interactuó con los invitados y los seguidores no entienden su actitud - crédito @Vann_Bal/X

Finalmente, el paisa expuso que en el primer momento en el que la modelo tolimense se dio cuenta de la situación que estaba enfrentando con el vocalista de la agrupación de tropipop, debió reaccionar y tomar distancia teniendo en cuenta la relación que sostienen los dos dentro de la competencia.

“Yo no me voy porque estoy en un programa de televisión, pero pinche pendejo quedarme ahí mirando como una hueva, no”, concluyó el modelo y deportista.

Las reacciones entre los seguidores del programa de convivencia no tardaron en aparecer y algunos han afirmado en diferentes comentarios que el paisa está tratando de llamar la atención, saliendo en defensa de Norma. Otros, simplemente se pusieron del lado de Peluche teniendo en cuenta el tiempo que llevan juntos.

El paisa llegó a comparar a Norma Nivia con Karina García en medio de su ataque de celos - crédito cortesía del Canal RCN

Algunos de los comentarios que destacan en redes sociales son: “Se le cobró todas las humillaciones que le ha hecho”; “qué pena, pero un man me sale con esa vuelta, lo mando a sus tres mierd*s, si ella es más famosa que él”; “en un video la compara con Karina y ahí estaba él todo abrazadote a la grilla esa”, entre otros.