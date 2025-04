Juan Manuel Santos reveló conmovedor mensaje que le dejó el papa Francisco después de la visita a Colombia en 2017: “Siempre en mis oraciones”

Juan Manuel Santos habló sobre sus visitas a Papa Francisco - crédito Reuters

El 26 de abril de 2025, el mundo entero dio el último adiós al papa Francisco que descansa en la basílica de Santa María la Mayor en la Ciudad del Vaticano, donde más de 200.000 feligreses se congregaron para agradecer al vicario de dios en la tierra por sus laborales durante 12 años al mando de la iglesia católica.

En Colombia, el sector político recordó al sumo pontífice que visitó el país en 2017. El expresidente de la República Juan Manuel Santos publicó en sus redes sociales una carta que le envió luego de pisar tierras colombianas.

Carta del papa Francisco a Juan Manuel Santos - crédito @JuanManSantos/X

En la misiva, el papa Francisco agradeció por el cálido recibimiento de los colombianos en todas las actividades. Además, reconoció al presidente Santos su compromiso con la fe, manifiesto en su participación en todos los actos religiosos.

“Apenas llegado a Roma, y con el recuerdo todavía vivo de tantas experiencias vividas en mi viaje a Colombia, deseo agradecerle su cálida acogida y la de todo el pueblo colombiano. Asimismo, le agradezco su participación en los actos litúrgicos y conmemorativos de estos días”.

Y agregó: “De un modo especial, quiero darle también las gracias por todo su apoyo en la realización del viaje, así como a las autoridades, personal de servicio y voluntarios, que lo han hecho posible con tanto esfuerzo y dedicación. Pido al Señor que Colombia no deje de dar pasos decisivos en la vía del diálogo, del encuentro y del entendimiento, para alcanzar la tan deseada paz y reconciliación entre todos. Le aseguro mi oración por sus intenciones, así como por todo el querido pueblo colombiano, que llevo en mi corazón, y al que pido, por favor, que no se olvide de rezar por mí”.

El expresidente colombiano y Premio Nobel de Paz en 2016, Juan Manuel Santos, lamentó la muerte del papa Francisco - crédito AFP

El exmandatario recordó los momentos en los que se reunió con el representante de Dios en la Tierra, según la tradición católica, a quien calificó como una persona cercana a la situación que vive el territorio nacional.

“Era un corazón muy especial, una persona muy especial, un gran amigo, bondadoso, lleno de compasión, lleno de inteligencia, lleno de sabiduría. Lo recuerdo con muchísimo cariño, muchísima admiración (...) Muchas anécdotas, muchos cuentos alrededor de las visitas. Por eso estamos tan tristes”, expresó el ex jefe de Estado colombiano en entrevista con Caracol Radio.

Según relató Santos, el sumo pontífice estaba al tanto del proceso de paz con las extintas Farc, además de que rezaba para que las negociaciones avanzaran con éxito.

“Muchas veces yo fui a visitarlo durante el proceso y le decía el Santo Padre: ¿por qué no va a Colombia y me echa una manito que eso está muy difícil? Y él se sonreía y me miraba y me decía: ‘tranquilo, presidente, que yo rezo mucho por usted’ (...), a lo cual yo le decía: ‘Ay, Santo Padre, eso quiere decir que estoy en serios problemas y el papa tiene que rezar por mí, es que estoy en serios problemas”, contó.

Francisco con el presidente Juan Manuel Santos - crédito Reuters

A la par, el premio nobel de paz en 2016 resaltó la virtud del papa Francisco de infundir con ahínco la reconciliación, la fase más importante del proceso de paz, que Implica superar heridas, agravios y distanciamientos, mensaje necesario para el mundo entero.

“El proceso de paz colombiano, como todos los procesos de paz, tienen dos fases. Una fase es el de hacer la paz, firmarla, negociarla y hacer todo lo que se supone que tienen que hacer las partes, que es desarmarse y dejar de matarse. Pero la segunda fase es la de reconciliar y reconciliar los espíritus, los corazones. Esa es la más difícil y esa fue la que el Santo Padre quiso inculcarnos a nosotros. Y hoy, más que nunca, ese mensaje de reconciliación sí que es necesario, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero”, mencionó al medio citado.