Hermana de Yina Calderón pidió empatía con la empresaria con ejemplo de Epa Colombia: “Hay cosas más importantes en la vida”

La joven abogada aseguró que deberían tener empatía con la empresaria, teniendo en cuenta el caso de Epa Colombia - crédito @enlamovidacol/IG

Yina Calderón ha sido una de las participantes más polémicas y quisquillosas de esta segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pues se ha ganado varios haters por cuenta de su comportamiento con otros participantes del programa de convivencia.

Sumado a esto, su cercanía con Karina García y La Toxi Costeña, la reciente nominación a la placa por parte de la empresaria en contra de la modelo paisa, provocó que seguidores del programa lanzaran fuertes dardos en contra de Calderón. Por esta razón, Juliana Calderón hermana de la creadora de contenido, salió en su defensa por lo ocurrido durante la semana.

Yina Calderón sancionada por recibir mensajes externos y protagonizar enfrentamientos en el ‘reality’ - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

A pesar de que la huilense se disculpó con su amiga dentro de la competencia por la forma en la que actuó, después del ingreso de La Jesuu, su hermana Juliana decidió poner como ejemplo a Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia que se encuentra tras las rejas.

De acuerdo con la joven abogada y emprendedora, el caso de Yina Calderón merece empatía teniendo en cuenta que se trata de un show televisado, en el que después de que finaliza la competencia, cada participante vuelve a su cotidianidad.

Durante una conversación cara a cara, Yina Calderón expresó su descontento con Karina García por sus alianzas estratégicas con otros participantes - crédito cortesía del Canal RCN

“Hay cosas más importantes que de verdad están pasando en la vida real y que no son un juego, como el caso de Epa Colombia”, expuso inicialmente la menor de las hermanas Calderón.

Y agregó: “Ella está en intramural, tiene una hija y eso no es un juego. En vez de estar peleándonos unos con otros, mejor unámonos como país para sacar a Epa de la cárcel. Yo entiendo que Yina es una persona que genera todo tipo de emociones en ustedes, pero como les dije esto es un juego, en menos de dos meses ustedes van a decir: ay, tan chévere esto, tan chévere lo otro y se van a reír de todo esto y esa es la idea. Pero hay cosas más importantes en la vida, como lo que les acabo de comentar”.

La hija de Karina García envió indirectas críticas a Yina Calderón, mientras que Juliana Calderón defendió la nominación de Karina - crédito cortesía del Canal RCN - @issaflow_ - @julianacalderon12/Instagram

Las reacciones de los seguidores del programa de convivencia del Canal RCN no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos dejaron sus comentarios apoyando las declaraciones de Juliana con mensajes como: “Creo que tiene razón, Yina no ha hecho más que dar contenido en esa casa”; “lo que pasa es que no todos están acostumbrados a que alguien sea tan frentero”; “a Yina creo que le falta un poquito de tacto para poder decir las cosas sin herir”, entre otros.

El fuerte mensaje de Yina a Karina García

La dinámica de esta semana incluyó un giro inesperado dentro de la competencia en la casa estudio, pues cada concursante debía elegir una manzana que contenía un poder especial, lo que desató una serie de decisiones estratégicas y conflictos entre los habitantes de la casa.

Karina García, visiblemente afectada, respondió al reclamo de Yina Calderón, negando las acusaciones de egoísmo y mostrando su frustración - crédito cortesía del Canal RCN

En una conversación cara a cara, Calderón expresó su descontento con las acciones de García, mencionando que esta había buscado alianzas estratégicas con otros participantes, como Altafulla, sin considerar al resto de su equipo.

“Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hiciste y hasta hoy yo logré recopilar todo y darme cuenta de que tú estás jugando para ti. Estás pensando solo en ti y no en nosotras, yo lo sé por todos tus actos. No te habías terminado de cuadrar con Altafulla y ya tenías planeado todo lo que ibas a hacer con él. Bailando, le dijiste que te protegiera a ti y no hablaste de la salvación para nosotros cuando somos un grupo”, le dijo Calderón a García.

Así las cosas, la amistad de las Chicas Fuego quedó en riesgo, debido a la opinión que tiene la huilense de su amiga por conveniencia.