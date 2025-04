Cabal advirtió posible incapacidad de Armando Benedetti para ejercer por su consumo de drogas: “El país está a la deriva”

La senadora María Fernanda Cabal advirtió que Armando Benedetti debe tratar su consumo problemático de drogas y alcohol - crédito Colprensa

El consumo abusivo o dependiente de drogas se tornó un tema de la agenda nacional tras la publicación de una carta del excanciller Álvaro Leyva, en la que señala al presidente Gustavo Petro de ser un usuario de estupefacientes, con graves problemas para controlar su consumo. En la misiva, mencionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, que reconoció en su momento ser un consumidor abusivo de drogas.

“Como si yo estuviera al tanto de sus problemas personales, me manifestó que el doctor Miguel Bettín ya lo tenía al otro lado. Lo comentamos. Comprendí por todo lo que manifestó que estaba adicto a las drogas. Bettín gran profesional de enorme reputación. De mi entrevista con Benedetti concluyó que se trataba de un enfermo. Sigue igual señor Presidente”, indicó el exministro de Relaciones Exteriores en la misiva, que envió al jefe de Estado.

En conversación con la revista Cambio, el jefe de la cartera aseguró que sus problemas con el consumo de drogas siguen presentes, aunque ha estado en rehabilitación, lo cual le ha ayudado a mejorar su calidad de vida. “Me da muchísimo dolor y me da mucho arrepentimiento. A nadie le gusta decir que uno es un enfermo. O sea, nadie. No es fácil. Yo no quiero ser drogadicto. Yo no quisiera ser adicto. No quisiera serlo. Y lo soy. Es una enfermedad”, precisó el funcionario en la entrevista.

No obstante, afirmó que, pese a que el consumo de estupefacientes abusivo o dependiente es grave, este no le ha impedido cumplir con sus responsabilidades. Según detalló, solía beber después de su jornada laboral o consumir cocaína. Incluso, llegó a ingerir licor para poder conciliar el sueño en las noches. “Uno de mis problemas, entre comillas, es que yo siempre he sido un adicto funcional”, dijo.

A pesar de que considera que ha podido continuar con sus labores en el Gobierno de Gustavo Petro, reconoció que el hecho de tener problemas de consumo de drogas implica una carga a nivel social, debido a la percepción negativa que tienen los demás de él y de sus capacidades. “Te estigmatiza, te sancionan, te dicen que estás loco, que no puedes hacer absolutamente nada”, aseveró.

La advertencia de María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal confirmó la postura de Benedetti con respecto a la imagen que tiene la ciudadanía de los usuarios de estupefacientes que tienen dependencia a ellos. De acuerdo con la congresista y precandidata presidencial, el jefe de la cartera podría no estar en las condiciones adecuadas para dirigir un ministerio.

Indicó que, aunque es una enfermedad, debe ser tratada por profesionales. “Armando Benedetti ha admitido tener problemas de adicción a las drogas. Esta es una enfermedad que requiere atención y recuperación, pero también plantea serias preocupaciones sobre su capacidad para ejercer funciones de tan alta responsabilidad. El país está a la deriva y peligra la estabilidad de millones de ciudadanos”, afirmó.

Con respecto a las acusaciones contra Gustavo Petro por parte del excanciller, Cabal radicó ante la Plenaria del Senado de la República una proposición para que se exhorte al presidente a realizarse exámenes toxicológicos y psiquiátricos. Esto, para determinar si el jefe de Estado está en la capacidad de liderar el país.

Según explicó, una persona que tenga un consumo problemático de estupefacientes representa un riesgo para el territorio nacional. “Una persona con problemas de adicción es una amenaza para la seguridad nacional. El país no puede estar en incertidumbre sobre la salud del presidente”, escribió.

Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza, organización dedica a generar y difundir información sobre Sustancias Psicoactivas (SPA), se pronunció sobre la polémica que rodea al primer mandatario, advirtiendo que los señalamientos en su contra no están basados en un dictamen especializado, por lo que su divulgación es irresponsable y refuerza la estigmatización.