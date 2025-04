Marcela Reyes reveló que le ofrecieron lingotes de oro para pasar la noche con ella: “Todo tiene un precio”

Marcela Reyes confesó que le ofrecieron lingotes de oro para tener intimidad con ella - crédito @marcelareyes/IG

La vida de Marcela Reyes, una de las DJ más reconocidas y polémicas de Colombia, no ha estado exenta de episodios insólitos y situaciones que, a pesar de las adversidades, la han impulsado a consolidar su nombre en la industria musical.

Por estos días la artista paisa ha estado en gira de medios nacionales para contar cómo va su carrera profesional, hablar sobre temas de su vida personal y también respecto a su entrada al programa La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, hubo un tema en particular que llamó la atención del público y fue el que reveló en la entrevista del programa El Klub de La Kalle, ya que al contar los detalles dejó a todos sorprendidos.

Durante la conversación con los locutores del programa, Marcela relató las situaciones incómodas y peligrosas que ha enfrentado en un mundo de DJ’s dominado principalmente por hombres.

“Fue muy difícil y sigue siendo muy difícil. A mí me ha tocado lidiar con muchas cosas”, empezó contando.

La artista confesó que en varias ocasiones ha recibido insinuaciones indebidas en medio de sus presentaciones, aseguró que han sido más veces de las que se puede pensar y también que no ha sido no solo en Colombia, pues cuando estuvo en México la encerraron en una fiesta privada por no ceder ante presiones.

“Obvio, los hombres se confunden durísimo. Me han tocado lugares complicados, por ejemplo en México un par de veces me han dejado encerrada a no dejarme salir de las fiestas porque obviamente quieren otra cosa mía. Ellos no solo quieren que yo les toque la consola, quieren que les toque otras cosas”, confesó Reyes a La Kalle.

Ante esto, lo primero que le preguntaron en la mesa de trabajo de la emisora fue cómo maneja la situación, si no le da miedo y cómo reaccionó en el caso de la fiesta en el país norteamericano.

“Ya sé cómo manejar eso, me bajo, les digo que me siento halagada de que me admiren, pero que realmente no soy así y hasta ahí”, comentó con naturalidad.

De todas formas, Marcela fue enfática en decir que el lugar en el que más le han pasado este tipo de acciones ha sido en Medellín, su tierra natal, incluso, confesó que la experiencia más extrema la vivió una vez que fue a una fiesta exclusiva en la que la contrataron.

El evento era una celebración privada en una finca, en la que había varias mujeres en vestido de baño y, según contó, los hombres eran hombres casados con mucho dinero, pero se estaban echando “una canita al aire” ese día.

Un hombre intentó persuadirla ofreciéndole nada menos que lingotes de oro para tener “algo más” con ella.

“Llegue a un show, apenas entré vi que era una fiesta privada, me reciben y me tenían como un camerino en la finca, entran tres hombres muy respetuosos en su momento, me saludan y todo bien. Ya cuando salgo a la hora del show resulta que era una finca llena de mujeres en vestido de baño y tacones. Era una fiesta de hombre casados que estaban volados. Entonces cuando me subí a la tarima todo cambió, yo lo llamó el efecto tarima. Entonces se viene mi productor y me dice: ‘Tenemos problemas. Hay un señor de estos que dice que cuánto’“, reveló Marcela.

Con su característico humor, recordó cómo el individuo intentó convencerla diciendo que “todo tenía un precio y me dijo que fueras al cuarto, que tenía unos lingotes de oro”, a lo que ella respondió contundente que no.

“Yo no los recibí, pero entonces lo llamé y le dije que me sentía súper complacida, pero a mí me gustan los pollos, el colágeno, y el hombre solo se echó a reír”, puntualizó.