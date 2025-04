Yina Calderón aseguró que, si se hubiera peleado con La Jesuu afuera fuera de ‘La casa de los famosos’, “le voy es sacando la pistola del carro”

Yina Calderón lanzó frase con la que dejó amenaza en el aire hacia La Jesuu - crédito captura de pantalla Canal RCN/IG

La casa de los famosos Colombia 2025 volvió a convertirse en un campo de batalla, pues durante la gala de nominación del miércoles 23 de abril, la Toxicosteña tuvo la oportunidad de darle el regreso a la competencia a La Jesuu —nombre artístico de Valentina Ruiz—.

Sin embargo, lo que se esperaba que fuera un ameno reencuentro terminó en un enfrentamiento que ahora tiene en el ojo del huracán a Yina Calderón.

Todo ocurrió la noche del jueves 24 de abril después de que la influencer cruzara por la puerta de la ‘casa estudio’, ya que se desató una explosiva pelea entre ella y Yina Calderón porque la joven evitó de manera deliberada saludar a la empresaria de fajas y, en cambio, le lanzó una dura declaración que marcó el inicio del conflicto.

“Cómo puedes dormir tranquila, teniendo dos caras. Te quiero pedir encarecidamente que, el tiempo que resta de la competencia, no me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia. O usted me saca a mí o yo la saco a usted. En definitiva, vos no sos amiga de nadie”, fueron las palabras que lanzó La Jesuu.

Ante esto, Yina le respondió gritando: “Recuerda que yo a ti no te voy a dar importancia y que tú acabas de llegar, porque para estar a mi nivel te falta luz. Yo no voy a ser enemiga tuya, porque no me das el nivel. Pero La Jesuu no se quedó callada. “A mí no me vas a gritar”.

La reacción de Yina fue inmediata y furiosa: “Yo grito a quien se me dé la hijueputa gana, a mí me respeta esta babosa, que cree que viene a mi casa a irrespetarme después de estar dos meses por fuera”.

En ese momento la situación se salió de control y los gritos y la confrontación fueron los protagonistas, al punto de que el jefe y la producción tuvieron que intervenir, pues todo eso sucedió en vivo y directo.

Tras la discusión, Yina se desahogó en privado con otros de sus compañeros, pero sus palabras no pasaron desapercibidas por los espectadores. En un clip que rápidamente se viralizó en redes sociales se escucha cuando la empresaria lanzó una fuerte amenaza, ya que indicó lo que ella haría fuera de La casa de los famosos Colombia con La Jesuu y el altercado que pasó.

“No le dio miedo que yo le cascara. No, pero yo soy más agresiva, maestro. Acá porque no puedo, pero afuera le voy es sacando la hijueputa pistola del carro. Esa malparida no me va a venir a gritar a mi casa, qué tal”, aseguró Yina Calderón.

Aunque no mencionó directamente el nombre de La Jesuu en esa parte, la amenaza fue entendida por los seguidores del programa como una clara referencia a su rival, pues venían hablando con Fernando Solórzano del tema y del hecho de que la mujer no tuvo miedo de confrontarla.

La reacción en redes sociales fue inmediata y masiva, muchos calificaron la declaración como una incitación a la violencia y pidieron sanciones urgentes y severas contra Calderón.

“¿Qué clase de comportamiento es ese en televisión nacional?”, “Esto ya no es show, es peligroso”, “Qué miedo Yina, deberían sacarla”, “Yina tiene que ser expulsada, qué está esperando la producción”, “Una cosa es el conflicto, otra la amenaza”, “Se les salió de las manos el programa”, “Esa Yina no copia de nada se los pasa por encima a todos”, dicen algunos de los comentarios en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.

Hasta el momento, el programa no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de Yina, aunque el clamor popular pide que se le imponga una sanción ejemplar, e incluso se exige su salida inmediata del programa.

Esto principalmente porque esta no es la primera vez que la influencer se ve envuelta en polémicas por su lenguaje y actitud grosera dentro del programa. Yina Calderón en varias oportunidades ha arremetido en contra de sus compañeros con palabras soeces y con advertencias fueras de tono.

Además, ante las sanciones que le han impuesto y las indicaciones que le ha dado el jefe no ha tomado escarmiento, por ende, los televidentes se encuentran molestos y han expresado su descontento en las redes sociales.