Niña de 10 años que murió ahogada en el río Bogotá no estaba en el colegio por “el bendito paro que tenían los profesores”: esto dijo su abuela

Por varias horas se extendieron las tareas de recuperación del cuerpo de la menor de 10 años que se ahogó en el río Bogotá, a la altura del barrio Bilbao, en Suba - crédito X

Un lamentable suceso ha impactado a la comunidad del barrio Bilbao, ubicado en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, debido a la trágica muerte de Sara Orozco, una niña de 10 años que se ahogó en el río Bogotá mientras jugaba cerca del agua.

Todo ocurrió la tarde del jueves 24 de abril de 2025, cuando la menor se encontraba jugando en una zona a la que logró acceder tras escabullirse por un parqueadero contiguo al cuerpo de agua, precisó la emisora Blu Radio.

Junto a su hermana y otros amigos estaban jugando y lanzando piedras, pero en medio del momento la joven habría perdido el equilibrio, según versiones preliminares, y cayó a las aguas del río.

Fue tal el desespero en ese instante que uno de los niños que estaba jugando con ella se lanzó al agua, pero no sabía nadar. Como pudo, llegó hasta la orilla, salió corriendo y pidió ayuda a los demás habitantes del barrio.

La tragedia ha generado polémica a raíz de las declaraciones que hizo Gladis Pedraza, abuela de la menor, en diálogo con CityTV. Según ella, las condiciones que llevaron a que la niña estuviera fuera de casa ese día fueron, en parte, consecuencia del paro de maestros, lo que ocasionó que Sara y su hermana retornaran a la vivienda, donde permanecieron solas hasta que salieron a jugar.

“Las niñas estaban solas en la casa porque no tuvieron clases debido a la protesta de los maestros”, dijo Pedraza.

Las autoridades locales iniciaron de inmediato las labores de búsqueda, que se extendieron por varias horas. Finalmente, el cuerpo sin vida de la menor fue encontrado, confirmando el desenlace fatal.

El caso se reportó la tarde del jueves 24 de abril de 2025 y fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá en la localidad de Suba - crédito X

La abuela contó que “por el bendito paro que tenían los profesores, la marcha, entonces por eso las niñas no fueron al colegio”. Las niñas salían a las cinco de la mañana y alrededor de las once fue que las dejaron. No había ningún adulto con ellas en ese momento.