Marlon Solórzano aseguró que tiene mucho por decir y pidió entrar en un “congelado” a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta sería una de las personas a las que le tiraría pullas

Marlon Solórzano tiene intenciones de ingresar a 'La casa de los famosos Colombia' para aclarar situaciones personales - crédito cortesía del Canal RCN

A pesar de que ya son más de dos meses los que lleva por fuera de la competencia, Marlon Solórzano sigue conectado a La casa de los famosos Colombia y a lo que sucede al interior, pues en varias oportunidades ha salido a opinar en sus redes sociales.

Sin embargo, no había dado luces de querer regresar por ningún motivo, hasta que recientemente en una entrevista indicó que tendría en mente la posibilidad de entrar, pero a dejar algunas “bombitas” para los que aún están jugando.

A partir de esa revelación en las redes sociales se ha empezado a comentar la posibilidad de que Marlon Solórzano regrese a la casa estudio, pero como parte de la dinámica de los “congelados”.

El modelo fitness e influencer dejó huella en su paso por el reality del Canal RCN, no solo por su físico y actitud competitiva, sino especialmente por el breve romance que sostuvo con la modelo paisa Karina García.

Marlon Solórzano y Karina García sostuvieron un romance en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía del Canal RCN

Desde el momento en el que empezaron a estar juntos se convirtieron en tendencia en las redes sociales y fueron motivo de conversación en varias oportunidades dentro del reality. Sin embargo, Marlon Solórzano abandonó la competencia a las pocas semanas de iniciar porque tuvo la menor cantidad de votos por parte del público.

A pesar de que el programa ya está en la semana 13 y Marlón Solórzano se fue en la segunda, pues fue el eliminado número 2, no ha dejado de seguirlo y ha seguido muy de cerca el desarrollo del juego, según lo que ha comentado en su perfil de Instagram.

El deportista no ha dudado en compartir sus opiniones sobre lo que ocurre al interior de la casa, especialmente en los asuntos en los que se ha visto involucrado, pues su romance con Karina García ha sido de lo más comentado y en algunas ocasiones ha sido motivo de burla porque la modelo paisa “lo superó” casi que de manera inmediata cuando salió del reality.

Fue por eso que en una reciente entrevista para La Mega Barranquilla, a Solórzano le preguntaron por la posibilidad de regresar a la casa estudio y confesó que desea fervientemente entrar—aunque sea en la dinámica de los congelados— para decir unas cuantas verdades que, según él, tienen a varios de los actuales participantes “en deuda”. Y no lo dijo en tono diplomático.

Marlón Solorzano quiere volver a entrar a 'La cassa de los famosos Colombia' - crédito @marlonsolorzanoz/Instagram

“La de Dios que me llevan allá para prender esa casa. Tengo muchas cosas que decirles y no solo a Karina y Altafulla, o sea, a mucha gente”, expresó con contundencia.

El deseo de Marlon de volver al reality va más allá del simple anhelo de reencontrarse con su expareja o de competir, pues según explicó, el vínculo que alguna vez tuvo con Altafulla, a quien consideraba su amigo, se rompió tras ver cómo el costeño se acercó sentimentalmente a Karina García, semanas después de su salida del programa.

No obstante, también admitió que si tuviera la oportunidad de ingresar nuevamente, sus mensajes no solo irían dirigidos a la pareja, pues mencionó a dos de los participantes más estables de la casa: Mateo Varela y la actriz Norma Nivia.

“A Mateo que deje de ser tan huevón con Norma, a Norma también de una vez: ‘Hey, ¿usted qué?, me está acabando el muchacho, vea como me lo tiene’. No, qué no tengo que decir allá”, aseguró el exparticipante.

Marlon Solórzano quiere entrar a 'La casa de los famosos Colombia' nuevamente para "tirarle" puyas a Karina, Altafulla, Mateo y Norma Nivia - crédito @juliigomez_e/TikTok

Con estas declaraciones, el modelo dejó en evidencia su percepción sobre una supuesta relación desequilibrada entre Mateo y Norma, que según él estaría afectando emocionalmente al concursante. Sus palabras desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos pidieron que se le permita ingresar a la casa, al menos por unos minutos para generar “ese caos necesario” que tanto le gusta al público.