Juicio Álvaro Uribe: Fiscalía reveló audio sobre intenciones de Monsalve de retractarse; “No hay interés de ofrecerle prebendas”

La grabación evidencia que Diego Cadena informó al expresidente sobre las intenciones de Juan Guillermo Monsalve de retractarse - crédito @CeDemocratico/X

En el juicio oral que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía General de la Nación presentó una grabación en la que se expone una conversación entre el exmandatario y su exabogado Diego Cadena. En el audio, correspondiente al 26 de marzo de 2018, el profesional en Derecho aseguró que el señalado exparamilitar Juan Guillermo Monsalve tenía intenciones de cambiar las declaraciones que había hecho en contra del ex jefe de Estado, en relación con presuntos nexos con paramilitares.

“Venga lo pongo al día rapidito. Vengo de La Picota. Me entrevisté con el señor. Le manda a presentar una disculpa. El doctor Villegas habló con ellos y le dio fe de que podía hacer las cosas sin problema y ya me dijo que va a hacer la declaración. Yo le dije: ‘Hágala de su puño y letra. Yo no le quiero hacer absolutamente nada porque esto es un tema que hay que hacerlo muy transparente’”, indicó Cadena en diálogo con el expresidente, investigado por soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que no iba a entregar prebendas a Juan Guillermo Monsalve - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Según indicó el abogado, Monsalve iba a entregar su declaración escrita un lunes para enviársela a la Corte Suprema de Justicia. En respuesta, Uribe dijo: “Hombre, eso ayuda enormemente, eso ayuda enormemente”. El señalado exparamilitar afirmaría en el texto que fue presionado para testificar en contra del expresidente.

“Que fue presionado y en su condición de condenado, cualquier ayuda que le ofrezcan es oro. Y él se dejó vender esa idea y se ilusionó y cometió el error de dar declaraciones en contra suya y de su hermano”, detalló Cadena.

“Claro que aquí no hay nada oscuro ni ningún interés de ofrecerle prebendas ni nada”, indicó, por su parte, el exmandatario. Cadena confirmó que no habría ningún ofrecimiento de ese tipo.

Diego Cadena informó que Juan Guillermo Monsalve quería retractarse de declaraciones en contra del expresidente - crédito Camila Díaz/Colprensa

La exanalista de comunicaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación Carolina Vargas Villamil, que trabajó en las salas de monitoreo y escucha de comunicaciones interceptadas, confirmó que en la grabación se escucha a Diego Cadena y que el interlocutor sería el expresidente.

“Persona dos, masculina, que fue identificado como presidente en el contexto de las conversaciones, podría ser el señor Álvaro Uribe Vélez”, aclaró la exfuncionaria del CTI en la audiencia del 25 de abril de 2025.

En otro audio en el que Cadena y Uribe conversaron, el abogado informó que la carta ya estaba lista y que viajaría a Bogotá a recogerla. Pidió instrucciones al expresidente sobre qué trámite llevar a cabo con posterioridad: “¿Lo radico directamente en la Corte, o qué trámite le doy a eso?, ¿o va a consultarlo con (Jaime) Granados?”, preguntó.

Juan Guillermo Monsalve aseguró que Álvaro Uribe tuvo nexos con paramilitares - crédito captura de pantalla juicio Álvaro Uribe Vélez

Acordaron que el documento fuera entregado a la Corte y que el exmandatario recibiera dos copias del mismo para tener en su poder.

La Fiscalía compartió otra grabación de Cadena en la que reitera en varias oportunidades que las intenciones de la defensa del expresidente son esclarecer los hechos y encontrar la verdad. “Si tienen el mínimo grado de duda, que no hagan nada. Aquí lo único que se quiere es que se diga la verdad. Aquí el único interés es que se sepa la verdad y punto”, aclaró.

Álvaro Uribe, que ha insistido en su inocencia, se pronunció sobre las grabaciones expuestas en la audiencia, recalcando las intenciones que tendría Cadena con respecto a la información que estaba recibiendo sobre Juan Guillermo Monsalve. “En interceptación el Dr. Cadena también le confirma a Juan Guillermo Villegas que lo único que le pidieron a Monsalve fue la verdad”, precisó el exmandatario en su cuenta de X.

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a grabaciones de Diego Cadena - crédito @AlvaroUribeVel/X