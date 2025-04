Jennifer Pedraza aseguró que Gustavo Petro no es “víctima” de Armando Benedetti: “Tiene responsabilidad política”

Jennifer Pedraza recordó que Gustavo Petro nombró a Armando Benedetti como ministro, pese a múltiples investigaciones en su contra - crédito Colprensa

La carta que envió el excanciller Álvaro Leyva al presidente Gustavo Petro, en la que lo señaló de tener un consumo problemático de drogas que ha estado afectando su labor como mandatario, hace referencia a mucho más que estupefacientes. En la misiva, el exministro de Relaciones Exteriores mencionó a polémicos políticos que hoy parecen acumular el poder en el Gobierno.

Uno de ellos es el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, cuya presencia en el gabinete incomoda, debido a escándalos en los que ha sido salpicado y por investigaciones que pesan en su contra. Pues, el primer mandatario ha hecho caso omiso a esas presuntas irregularidades y le ha permitido ocupar importantes cargos en el Gobierno.

De acuerdo con Leyva, Benedetti no solo es una figura de poder, sino que, al parecer, también tiene un consumo abusivo o dependiente de drogas. “Estaba adicto a las drogas (…) De mi entrevista con Benedetti concluí que se trataba de un enfermo”, precisó.

Asimismo, se refirió al escándalo que rodea al ministro y a la canciller Laura Sarabia sobre grabaciones divulgadas por Semana, en las que se le escucha hablar al jefe de la cartera de la inyección de dinero para impulsar la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Esto demuestra que usted sigue siendo víctima de esos cuestionados funcionarios (…) Desvincule a quienes han abusado de usted, que se han aprovechado de su complejísima situación”, añadió, refiriéndose específicamente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a Sarabia y a Benedetti.

Jennifer Pedraza rechazó postura de Leyva

En entrevista con la revista Semana, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza se pronunció sobre la carta del excanciller Leyva, así como lo hicieron varios políticos que reaccionaron a las acusaciones que hizo contra el presidente sobre un presunto consumo de drogas.

Según la congresista, las afirmaciones del exfuncionario ponen en evidencia la posibilidad de que el mandatario sea usuario de estupefacientes y lo que sería el funcionamiento del poder dentro del Gobierno.

Pedraza recordó que, aunque Benedetti sería el que toma las decisiones, es responsabilidad del presidente Gustavo Petro haberlo nombrado ministro del Interior. De ahí que considera que no puede ser considerado una “víctima”, como indicó el excanciller. “Me aparto completamente de las voces que se aproximan a esto, diciendo: ‘Ay, pobrecito el presidente’. No, señores, si el presidente no está en capacidad de gobernar el país y, por ende, no tiene agencia para asumir una responsabilidad política de este estilo, tiene que planteárselo al país”, precisó la representante. De igual manera, afirmó que tanto Benedetti como Sarabia concentran el poder en el Gobierno, pese a que no representarían el cambio que alega y que pretende implementar el Gobierno Petro. Dijo que, más bien, son exponentes de la política tradicional colombiana y el clientelismo. “Petro tiene responsabilidad política y no solamente de estos escándalos, sino de tomar decisiones que sí están bajo su absoluto control”, añadió.