Fuerte pelea entre La Jesuu y Yina Calderón tras su regreso a ‘La casa de los famosos’: el jefe les tuvo que llamar la atención

El mensaje de la creadora de contenido desató una nueva pelea dentro del programa

Una acalorada discusión entre Yina Calderón y La Jessu marcó un momento de alta tensión en la emisión del 24 de abril de La casa de los famosos Colombia.

El conflicto escaló rápidamente hasta el punto de que ‘el Jefe’ de ‘la casa’ tuvo que intervenir para pedir respeto por las normas del programa.

Este incidente, que llevó incluso a la suspensión temporal de la transmisión, se originó tras el regreso de ‘La Jessu’ al reality, un hecho que ya había generado expectativas y reacciones entre los participantes.

El regreso de La Jessu fue posible gracias a una dinámica especial organizada por el jefe de la casa durante la noche del 23 de abril.

En esta actividad, denominada “la dinámica de las manzanas”, los participantes tuvieron la oportunidad de obtener diversos beneficios, entre ellos, la posibilidad de reintegrar a un exconcursante.

La decisión final recayó en La Toxi, que eligió a ‘La Jessu’ para que volviera a formar parte de la competencia.

Su llegada estuvo marcada por abrazos y palabras dirigidas a varios de los integrantes de la casa, aunque hubo una notable excepción: Yina Calderón.

La creadora de contenido evitó cualquier interacción con Calderón y, en cambio, aprovechó la ocasión para lanzar fuertes declaraciones en su contra.

“Yina, hay algo en ti que admiro y es cómo puedes dormir tranquila, teniendo dos caras… y te quiero pedir encarecidamente, que el tiempo que resta de la competencia no me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia, entonces, o usted me saca a mí o yo la saco a usted. En definitiva, vos no sos amiga de nadie”, le dijo la caleña a la empresaria.

La pelea se dio minutos después del regreso de La Jesuú al reality

Después del mensaje a Yina, La Jesuú se dirigió a la Karina para compartirle un mensaje de aliento, esto después de notas que sus amigas dentro del reality se alejaran de ella y la despreciaran. “Me tienes, no te dejé sola cuando el mundo se te vino encima, mucho menos ahora y más cuando necesitas a alguien que te recuerde la valiosa que eres como amiga… No mendigues y menos migajas", le dijo la caleña mientras tomada a la modelo paisa de las manos.

Después de las palabras a Karina, Yina no aguanto la presión del momento y se dejó llevar, momento en que empezó la acalorada discusión entre las dos. “Recuerda que yo a ti no te voy a dar importancia y que tú acabas de llegar, porque para estar a mi nivel te falta luz. Yo no voy a ser enemiga tuya, porque no me das el nivel”, dijo la empresaria de fajas, momento en que se encararon y la pelea subió de tono.

“A mí no me vas a gritar”, le respondió contundentemente La Jesuú, “yo grito a quien se me de la hijueputa gana, a mí me respeta esta babosa, que cree, que viene a mi casa a irrespetarme después de estar dos meses por fuera”, dijo Yina a lo que La Jesuú le respondió en medio de los gritos: “Si, y paila”.

En medio de la pelea Karina y Emiro intentaron separarlas, por lo que El Jefe tuvo que intervenir. “¡Famosos!… Famosos, respeten mi casa", momento en que la transmisión fue interrumpida.