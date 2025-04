Efraín Cepeda arremetió contra Gustavo Petro después de que lo tratara de “hp”: “Nunca alguien con tan pocos méritos llegó a la Presidencia”

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó las fuertes palabras del presidente Petro en su contra - crédito @SenadoGovCo/X - Presidencia

No cesa la polémica que causó el presidente Gustavo Petro luego de que, en un discurso pronunciado en Soledad, Atlántico, tocara el tema de los puntos para la consulta popular que quiere adelantar en Colombia y se refiriera al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, como un “hp”.

A través de las redes sociales, el jefe de la institución legislativa se ha pronunciado para rechazar este tipo de expresiones emitidas por el jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De hecho, en una de las más recientes intervenciones, que hizo en el contexto de la Asamblea General del Comité Intergremial del Atlántico, señaló un presunto irrespeto a la separación de poderes. En referencia al mandatario, afirmó que “este gobierno ha irrespetado la separación de poderes, atacó a las cortes, intentó someter a la justicia y desconoce fallos judiciales”. Además, indicó que “se ha pretendido que el Congreso sea un notario, al amenazar y estigmatizar a los opositores”.

Pero también expresó fuertes cuestionamientos personales hacia el presidente, afirmando que “nunca alguien con tan pocos méritos llegó a la Presidencia” y que “nunca la democracia le confirió tanto poder a alguien con tan poco respeto a ella”.

Petro le dice mucho hp a Efraín Cepeda - crédito Alocución Presidencial

Según él, “nunca los constituyentes se imaginaron que las instituciones quedarían en manos de alguien con tan poco sentido de la legalidad, la tolerancia y la dignidad”.

Finalmente, en un encuentro privado con los gremios del Atlántico, Cepeda instó a la ciudadanía y al sector empresarial a involucrarse activamente: “Nadie sea espectador en medio de este deterioro. Necesitamos su voz, su capacidad de liderazgo, entendiendo que son vigilados, que se sienten expuestos, pero que ninguna batalla de esta magnitud se libra sin riesgos”.

Otros comentarios de Efraín Cepeda

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el presidente del Senado manifestó que el actual gobierno se caracteriza por ser “un poder sordo a los argumentos, pero receptivo a las arengas, al discurso interminable y al señalamiento de todo aquel que se atreve a pensar distinto”.

A su vez, agradeció “a los partidos Conservador, de la U y Cambio Radical, su solidaridad institucional frente a los comentarios desmedidos del presidente de la República hacia el presidente del Congreso”.

El funcionario dijo que se unía a respaldar “el compromiso de dignificar la política mediante un lenguaje respetuoso, que fortalezca los argumentos sin menoscabar nuestra tradición institucional y democrática”.

Respuesta de Efraín Cepeda a los nuevos señalamientos de Petro. (Crédito: @EfrainCepeda / X)

Cepeda también hizo un llamado a la resistencia en medio de esta situación: “Con el corazón les digo, no nos queda más que resistir, con firmeza y dignidad, y esperar, con la fuerza serena de la esperanza, a que cese, de una vez por todas, la horrible noche”.

No obstante, su primera respuesta a las palabras del jefe de Estado fue que “el presidente Petro aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y la bajeza. No pienso caer tan bajo, porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un Honor Perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP“.

El presidente Gustavo Petro y su distancia de Efraín Cepeda

Durante la instalación de un comité del sí para la consulta popular, el mandatario se refirió al presidente del Senado, Efraín Cepeda, con un comentario que ha sido calificado como ofensivo por diversos sectores.

Petro expresó: “Decía Efraín Cepeda entonces, «oigan pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso». Yo no digo groserías, pero quise decir una: «mucho HP»”.

En una entrevista previa con El Espectador, Cepeda ya había señalado tensiones entre el Congreso y la Casa de Nariño.

Efraín Cepeda aseguró que Petro aún no comprende la dignidad que ostenta al ser el presidente de la República - crédito @EfrainCepeda/X

Según el legislador, el presidente Petro tiene un estilo de liderazgo que busca concentrar el poder en el Ejecutivo, lo que ha generado fricciones con el Legislativo. Cepeda afirmó: “El estilo presidencial es pensar que, como es el jefe del Estado, pretende ser jefe del Ejecutivo y jefe del Legislativo. Y se equivoca.

Son ramas absolutamente independientes del poder público. Y él, el Gobierno Nacional, pretende que seamos sus notarios y en esa orilla no estamos”.