Vicky Dávila lanzará su libro autobiográfico: “No hay barrera que no podamos superar”

La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila volvió a dar de qué hablar, después de que anunciara públicamente que iniciará su nueva faceta como escritora, al tiempo que intenta ganar votos para los próximos comicios de 2026.

En su cuenta de X, la comunicadora aseguró que el libro Vicky Dávila: mi historia sumergirá al lector en sus años de infancia, además de revelar detalles de los ‘sacrificios’ a los que se ha enfrentado por cuenta de su carrera periodística.

“Hablar de sí mismo es difícil y para algunos puede resultar odioso. En este libro cuento mi historia, que podría ser la de cualquier colombiano de a pie, no como una exaltación sino con una sola motivación: dejar el mensaje de que no importan las dificultades, tampoco dónde se nace, quiénes son los padres, o si la cuna es de oro o no. Importa la fuerza interior. La determinación”, señaló Dávila.

Asimismo, la precandidata aseguró que su historia llega a las librerías del país como un ejemplo de la resiliencia y el esfuerzo de los colombianos para mejorar su calidad de vida.

“Sí. Con trabajo, talento y disciplina, podemos lograrlo todo. No hay barrera que no podamos superar. Gracias Dios mío y gracias a todos ustedes”, continuó la precandidata.

El nuevo proyecto de Vicky Dávila será lanzado oficialmente en la Feria Internacional del Libro, que se adelantará en Bogotá del 25 de abril al 11 de mayo. Además, anunció la distribución de ejemplares en todas las librerías del país.

“El libro de mi Hhstoria y mis luchas estará en librerías este viernes y lo presentaremos el 4 de mayo en la Feria del Libro en Corferias. Los espero”, concluyó Vicky Dávila.

El duro comentario de Vicky Dávila por procedimiento estético de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se encuentra en el centro de una polémica que ha generado un intenso debate público. Según reveló Blu Radio, el mandatario habría sido sometido a un procedimiento quirúrgico conocido como lifting facial, con el objetivo de reducir grasa y arrugas en su rostro y cuello.

Una de las voces más críticas ha sido la de Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, que utilizó su cuenta en la red social X para expresar su opinión sobre el tema. Dávila no solo cuestionó la relevancia de la cirugía estética, sino que también sugirió que este tipo de noticias forman parte de una estrategia deliberada para desviar la atención de asuntos más importantes.

“No se emboben con las distracciones de Petro. Que si la cirugía plástica para estirarse, que si está enamorado, que si la visa americana se la quitaron o es paja. Todo es un circo para distraer. Lo que realmente hay detrás y que nos debe enfocar son sus planes para utilizar emergencias (económicas, etc.) para apropiarse de los recursos de los colombianos y financiar su campaña electoral del 26. El resto es irrelevante”, afirmó Dávila.

La periodista también vinculó esta controversia con otros rumores recientes sobre el mandatario, como un supuesto romance y la posible revocatoria de su visa estadounidense. Para Dávila, estas historias no son más que distracciones que buscan desviar la atención de lo que considera los verdaderos problemas del país.

El debate sobre la cirugía estética de Gustavo Petro ha trascendido lo anecdótico para convertirse en un tema de discusión política. Algunos sectores han planteado interrogantes sobre las implicaciones constitucionales de que un presidente se someta a un procedimiento quirúrgico de este tipo mientras ocupa el cargo.

Aunque no se ha informado oficialmente si la intervención afectó su capacidad para desempeñar sus funciones, el hecho ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del Gobierno en torno a la salud del mandatario.

Además, la controversia ha puesto en evidencia las tensiones entre el Gobierno y sus críticos, quienes han aprovechado la situación para señalar lo que consideran una falta de enfoque en los problemas estructurales del país.