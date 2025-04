Papá de Tatiana Hernández habló de la desaparición de su hija en Cartagena: “No se sabe si le han cambiado el color del cabello”

Papá de Tatiana Hernández habló de la desaparición de su hija - crédito pantallazo canal Cartagena/redes sociales/X

Familiares y autoridades continúan con la búsqueda de Tatiana Hernández, joven que se encuentra desaparecida desde el domingo 13 de abril de 2025.

Hernández salió del Hospital Naval de Cartagena, lugar donde realiza sus prácticas profesionales de medicina. La últimas imágenes de la mujer fueron grabadas por un turista, donde se ve a la joven sentada sobre unas rocas, a pocos metros del mar.

Carlos Hernández, padre de Tatiana, en conversación para un medio regional, contó lo que le han dicho las autoridades sobre el proceso de búsqueda de la mujer de 23 años.

“El CTI dice que está haciendo pesquisas, recopilando información, pero para no interrumpir la búsqueda no nos dan detalles. Ellos dicen que no nos han desamparado. Siguen en la búsqueda de mi hija por todo lado”, indicó Carlos Hernández al medio Canal Cartagena.