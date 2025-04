El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio “por muerta” la reforma a la salud de Petro en el Congreso: “No dan los tiempos”

Armando Benedetti habló de la reforma a la salud en un foro sobre la consulta popular - crédito @AABenedetti

Durante el desarrollo del Foro Consulta Popular organizado por la revista Cambio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que considera que la reforma a la salud, que había comenzado su trámite en la Comisión Séptima del Senado, “está muerta”.

El funcionario del Gobierno Petro ya había dicho que se habría diseñado una estrategia destinada a retrasar la aprobación de la iniciativa, porque las mesas técnicas y audiencias públicas programadas, impiden que el proyecto comience a ser debatido antes de finales de mayo.

“Llegué el 1 de marzo. 4, 5 y 6 aprobamos la reforma a la salud en la Cámara, que ahora la están torpedeando, echando para atrás (la discusión) para que empiece el 27 de mayo. Yo ya doy por muerta la reforma a la salud”, fueron las palabras al ministro con respecto al trámite de la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

Armando Benedetti estuvo presente un foro sobre la consulta popular

En el mismo foro, Armando Benedetti explicó las razones por las cuales considera que la reforma a la salud está “muerta”. Según el ministro, se organizaron cuatro mesas técnicas, la última de ellas se llevará a cabo el 20 de mayo.

Esto, según Benedetti, implica que el proyecto solo podría ser debatido en la Comisión Séptima a partir del 27 de mayo, lo que dejaría un plazo limitado, desde esa fecha hasta el 20 de junio, para que sea aprobado tanto en la comisión como en la plenaria del Senado. “No hay forma”, concluyó Benedetti sobre la viabilidad de aprobar la reforma en ese tiempo.

Esto, según Benedetti, implica que el proyecto solo podría ser debatido en la Comisión Séptima a partir del 27 de mayo, lo que dejaría un plazo limitado, desde esa fecha hasta el 20 de junio, para que sea aprobado tanto en la comisión como en la plenaria del Senado

También expresó su molestia por la situación, calificando el comportamiento de ciertos sectores como “una real vulgaridad”. Según él, esta actitud demuestra que hay personas que, en lugar de promover el debate, buscan bloquear los proyectos simplemente porque no les agrada el presidente Petro. “Dígame usted si ese no es otro argumento más para que la consulta tenga que ir a las urnas”, agregó el ministro.

A pesar de considerar que la reforma a la salud está descartada, el ministro Armando Benedetti aseguró que no se incluirán preguntas relacionadas con este proyecto en la consulta popular, del cual reveló junto con el ministro de Trabajo las preguntas que estarían presentes en esta.

“Entonces, se piensa un poco, pero se piensa nada más que si se metían en las preguntas todos los temas de las reformas sociales del gobierno. Pero luego el presidente, con buen tino, dice: ‘Va a ser solamente laboral.’ Luego la respuesta es: Solo va a ser la laboral”, comentó el funcionario en el foro antes mencionado.

Por otro lado, aunque el ministro del Interior, había descartado la reforma a la salud en dicho evento, posteriormente frente a varios medios de comunicación admitió que aún existe la posibilidad de que avance durante la próxima legislatura. Sin embargo, volvió a recalcar que en la Comisión Séptima del Senado han retrasado su discusión en tercer debate.

A pesar de considerar que la reforma a la salud está descartada, el ministro Armando Benedetti aseguró que no se incluirán preguntas relacionadas con este proyecto en la consulta popular, del cual reveló junto con el ministro de Trabajo las preguntas que estarían presentes en esta

Días antes, Armando Benedetti ya había cuestionado los tiempos para debatir la reforma a la salud en la Comisión Séptima. “Es una vulgaridad total porque así como un día se reunieron como una especie de asalto para hundir la reforma laboral, entonces a ésta le dan un tratamiento completamente al revés, extienden lo más posible las mesa técnicas para que no se debata” , aseveró el ministro.

El funcionario público criticó el desempeño del Congreso en los últimos años, señalando que el trabajo legislativo ya no sigue los métodos tradicionales que históricamente se habían aplicado. “Yo nunca había visto un Congreso tan apagado, tan achicopalado, levantan todos los días a las 5:00 o 6:00 de la tarde, no se debate nada, no se discute nada, no hay debates de control político, es una cosa bastante absurda lo que está pasando el Congreso de la República”, dijo.