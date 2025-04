Melissa Gate comparó a Karina y Altafulla con Ángela Aguilar y Christian Nodal en ‘La casa de los famosos’

Melissa Gate comparó a Karina y Altafulla con Ángela Aguilar y Christian Nodal, tras concretarse su romance en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Con Fernando Solórzano como líder de la semana y Camilo Trujillo nominado por La Liendra luego de que este fuese eliminado, inició la semana 13 de La casa de los famosos Colombia. A punto de conocer los participantes que conformaran el Top 10 de la segunda temporada, un hecho sacude las redes sociales este martes 22 de abril.

Tras semanas de cortejo e insistencia, Altafulla finalmente logró que Karina García le correspondiera y protagonizaron un apasionado beso delante de las cámaras que dio de qué hablar en cuestión de minutos, tanto a favor como en contra de la nueva pareja que se forma en la competencia.

Pese a que el barranquillero intentó avanzar primero con Melissa Gate, esta rechazó sus avances con su acostumbrado sentido del humor, por lo que el cantante se planteó ir por la modelo paisa.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales - crédito Canal RCN

Eso sí, Melissa, que protagonizó el intercambio con La casa de los famosos All-Stars esta temporada, no desaprovechó la oportunidad para hacerse notar en la emisión 24/7 a costa de la nueva pareja, al punto que comparó el acercamiento entre ambos con el polémico triángulo amoroso que protagonizaron Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu.

Toodo inicio cuando Melissa observaba a Altafulla y Karina mientras se acariciaban en la cama, lo que desató bromas de su parte por lo rápido que estrecharon vínculos.

“Ay es que yo no había visto que el amor… ¡¿Arrunchis?! Wao esto va demasiado rápido. No, pero así es que tiene que ser, yo me sueño con un amor así con el de Ángela Aguilar. Se conocieron, eso no le importó que la otra estuviera embarazada, ‘te amo, me amo, me separo, me caso y nos vamos’. Así es que tiene que ser el amor. nos casamos y nos vamos”, dijo Melissa Gate ante la atenta mirada de La Toxi Costeña, que no contuvo la risa al escuchar sus palabras.

Luego, Melissa hizo referencia a los gustos de Altafulla en mujeres. “Se quedó con la que tenía el culo más grande. Entonces, no importa si eres una mujer trabajadora, inteligente, que piensa en él, al final él siempre se va a quedar con la que tenga el culo más grande ¿Cierto Altafulla?”, dijo Melissa.

Altafulla no se quedó callado y señaló que simplemente “lo dejó ir”, lo que dio pie para que Melissa siguiera con sus bromas, reclamándole a Karina que le “devolviera” a Altafulla. “¿Cómo es que perdí esta oportunidad? Perdí la oportunidad de mi vida ¡Altafulla no! ¡Karina! ¡Devuélvemelo, Karina!”, expresó con evidente sarcasmo.

Cabe señalar que, unos días antes Karina, que ya venía siendo cortejada por Altafulla, habló de la situación con Melissa admitiendo que se sentía atraída por él. Esto detonó otra tanda de bromas, cuando Melissa le recordó que “ya me quitaste a Marlon, ¡y ahora a Altafulla!”.

En medio de una dinámica llamada No te informa, creada por Gate, decidió abordar desde la sátira el aparente romance entre estos dos personajes, mencionando que Karina no está comprometida, por lo que no le ve problema en que se mete con alguien más.

“Si a ella le da por tener cinco novios en el reality, déjenla”, el duro comentario de Melissa contra Karina

Melissa aprovechó el momento para opinar sobre el nuevo romance de la casa - crédito captura La casa de los famosos Colombia

Días antes, durante su segmento No te informa, Melissa volvió a referirse a la cercanía entre ambos participantes. “¿Será que Karina cae?“, cuestionó.

La creadora de contenido continuó, fiel a su estilo y expresó: ”No confunda con su amabilidad con ‘Karinería’, perdón, con coquetería… Y, además, Karina es una mujer libre, puede hacer lo que quiera, salir con quien quiera, y si a ella le da por tener cinco novios en el reality, déjenla, es problema de ella… Y si mañana se vuelve lesbiana, es problema de ella", sentenció entre risas.