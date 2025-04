Los expresidentes que, al igual que Gustavo Petro, se habrían sometido a procedimientos estéticos

El presidente Petro apareció en una alocución televisiva "rejuvenecido" - crédito Ovidio Gonzalez/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, apareció en su alocución televisiva del lunes 21 de abril, con un rostro “renovado” y “terso”, a propósito de su cumpleaños número 65, celebrado el 19 de abril.

Los rumores de que el presidente durante la Semana Santa se realizó lifting facial o ritidectomía cobró relevancia hasta el punto que, recientemente el presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, se refirió al respecto, afirmando que no había sido notificado del procedimiento estético al que se habría sometido el presidente, situación que por orden constirucional, debería informarlo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Lo único, pues que yo he hecho, es examinar en los registros del Senado de la República y ahí no ha llegado, pues, ningún tipo de notificación en ese sentido. Eso es lo que puedo certificar, no sé si la secretaría general, pero a la Presidencia ya del Senado no ha llegado nada”, afirmó Cepeda.

Otro aspecto que llamó poderosamente la atención durante la alocución del jefe de Estado, fue el uso de un suéter de cuello de tortuga color azul, el cual es comúnmente utilizado para ocultar cicatrices o inflamaciones postoperatorias en el cuello y detrás de las orejas, áreas comunes tras un lifting.

La apariencia del presidente Petro tras alocución fue el centro de la controversia en redes sociales - crédito Juan Cano/Presidencia

En caso de que el procedimiento estético, realizado el miércoles 16 de abril según Blu Radio, sea cierto, no sería el primer mandatario que acude al quirófano para hacerse unos “retoques”.

En enero de 2014, se conoció que el expresidente Juan Manuel Santos se había sometido a una cirugía de blefaroplastia, llevada a cabo en diciembre de 2013,

La blefaroplastia, realizada en el caso de Santos, es una intervención quirúrgica que busca rejuvenecer los párpados mediante la eliminación del exceso de piel y la remodelación de los tejidos perioculares.

El ex presidente Juan Manuel Santos se habría quitado exceso de piel en los párpados - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Este procedimiento, que puede tener fines tanto estéticos como funcionales, fue el motivo por el cual el entonces mandatario apareció en público utilizando gafas de sol durante la firma del aumento del salario mínimo el 30 de diciembre de 2013 en Cartagena. Según detalló Blu Radio, para el evento se dio la instrucción a los periodistas de la Casa de Nariño de evitar primeros planos del presidente mientras se encontraba en proceso de recuperación.

La blefaroplastia, además de mejorar la apariencia del rostro, puede aliviar problemas visuales derivados de la caída de los párpados. Expertos señalan que esta cirugía es recomendable cuando los pacientes presentan síntomas como sensación de cansancio, pesadez visual o incluso dificultades para realizar actividades cotidianas como leer. En el caso de Santos, el procedimiento habría tenido un impacto positivo en su expresión facial y en su funcionalidad visual, según lo informado por el medio.

Según la especialista, el expresidente se habría sometido a un procedimiento estético para disimular su cara redonda - crédito Colprensa

De otro lado, en octubre de 2020, la cirujana Anita Vergara, conocida como “la doctora de las estrellas”, sugirió que el expresidente Iván Duque podría haberse sometido a un procedimiento estético para modificar la forma de su rostro.

Durante una entrevista en el programa Lo sé todo, Vergara, que ha trabajado con figuras públicas como La Segura, Kimberly Reyes y Aida Victoria Merlano, afirmó que Duque habría aumentado el tamaño de sus pómulos para reducir la apariencia redonda de su rostro. Sin embargo, la especialista aclaró que esta era solo una hipótesis basada en su análisis profesional y que no existía confirmación oficial del procedimiento.

La intervención de Vergara en el programa se centró en analizar las posibles cirugías de diversas personalidades públicas, basándose en sus características físicas. Aunque su comentario sobre Duque generó especulación, no se presentaron pruebas ni declaraciones oficiales que respaldaran esta afirmación, más que sus pómulos pronunciados.

Cabe señalar que, el lifting facial o ritidectomía es una cirugía para combatir el envejecimiento, eliminando exceso de piel, reduciendo flacidez y atenuando arrugas en rostro y cuello. Requiere anestesia general y supervisión médica, generalmente con al menos una noche de observación.