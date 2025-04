Así reaccionó el país político a la carta del excanciller Álvaro Leyva, en la que afirma que Gustavo Petro tiene “problemas de drogadicción”: “Vergonzoso”

Katherine Miranda, representante; Miguel Uribe, senador; María José Pizarro, senadora; Andrés Forero, representante; y Carlos Fernando Motoa, senador - crédito Colprensa/prensa Senado/Concejo de Bogotá

Este miércoles 23 de abril de 2025, el excanciller de Colombia Álvaro Leyva compartió a través de sus redes sociales una fuerte carta, donde se refiere a varios temas, entre ellos, el episodio de desaparición de Gustavo Petro por dos días en medio de una visita a París, Francia, experiencia que, según Leyva, le permitió descubrir que el presidente tenía “problemas de drogadicción”.

“Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo, me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos es la ocasión en la que usted desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido de su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller y muchos más cuando supe dónde había estado”, aseveró Leyva.

Y agregó: “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía hacer yo? Seguro fui inferior”.

Las declaraciones del exministro de Relaciones Exteriores generaron un gran número de reacciones, tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, calificó el presunto episodio en París como “vergonzoso”.

“Recuerda episodios vergonzosos como la desaparición y el lugar donde estaba Petro en París durante una visita oficial. Leyva relata cómo pudo confirmar en París que Petro tenía problemas de drogadicción, información que ya conocía desde antes”, afirmó Miranda.

Reacción de Katherine Miranda sobre la carta de Álvaro Leyva - crédito @KatheMirandaP/X

El representante del Centro Democrático Andrés Forero afirmó que la carta de Álvaro Leyva confirma los presuntos problemas del mandatario con las drogas.

“‘Fue en Paris donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción… Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar’ Ya no hay lugar a dudas. Su excanciller revela los problemas de Gustavo Petro con las drogas”, afirmó Andrés Forero.

Reacción de Andrés Forero sobre la carta de Álvaro Leyva - crédito @AForeroM/X

En conversación con Caracol Radio, María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, calificó la carta de “sensacionalista”, con la intención de hacer “daño”.

“Como no se puede atacar en términos de desempeño, como muchas veces nos demuestran los logros, por supuesto hay desaciertos; entonces se tiene que ir a la vida privada del presidente de la República, y eso sí, ya me parece un desafuero absoluto”, expresó Pizarro al citado medio.

Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, afirmó que la situación es “paradójica”, asegurando que los “malos hábitos” del mandatario “están afectando” sus funciones como Presidente.

Reacción de Miguel Uribe sobre la carta de Álvaro Leyva - crédito @MiguelUribeT/X

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa afirmó que la misiva del exministro de Relaciones Exteriores deja ver la “descomposición al interior de la Presidencia”.

“Aunque no se entiende por qué el señor Álvaro Leyva se guardó esto hasta ahora, preocupa la supuesta descomposición al interior de la Presidencia de la República, donde un presidente Gustavo Petro, capturado por los intereses de unos pocos, es retratado como adicto e incapaz de valerse por sí mismo. Esta ‘carta’, lejos de arrojar luces sobre lo que está ocurriendo con el inquilino del Palacio de Nariño, abre nuevos interrogantes que el presidente y las personas mencionadas deben esclarecer. ¿En manos de quién está el país? ¿Quiénes son los que realmente gobiernan?”, expresó Motoa.

Reacción de Carlos Fernando Motoa sobre la carta de Álvaro Leyva - crédito @senadormotoa/X

El senador Nicolás Echeverry Alvarán aseveró que la carta de Álvaro Leyva “confirma lo que todo Colombia temía: un Presidente con problemas de salud graves, autocrático y aislado de su propio gabinete. El país no merece vivir bajo este desgobierno. ¡Aquí las verdades que Petro no puede ocultar!”.

Reacción de Nicolás Echeverry Alvarán a la carta de Álvaro Leyva - crédito @nicolasechalsobre/X

El exministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque José Manuel Restrepo manifestó en Caracol Radio que “la carta del exministro demuestra debilidad interna en el gobierno, incluso incapacidad para gobernar, y señala el camino que no hay que recorrer de acá en adelante”.

En conversación con W Radio, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, defendió al presidente Gustavo Petro de las acusaciones del excanciller Álvaro Leyva.

“No tengo la seguridad de si el presidente hace esas cosas, pero puedo decir que jamás lo he visto en esas condiciones”, afirmó Bolívar.

María Paula Fonseca, secretaria de prensa de la Presidencia de la República, también salió en defensa del presidente Gustavo Petro.

“El presidente está en permanente estudio de los temas del gobierno, lee y analiza con detenimiento en busca de soluciones a las problemáticas, está constantemente preocupado por lograr la transformación en Colombia. Puede durar horas analizando una situación que considere importante para el país y no interrumpe las reuniones que considera merecen su tiempo. No pierde el tiempo en cosas que no sean trascendentales, pero dedica más tiempo del habitual a lo que estima lo requiere”, indicó Fonseca.