Katherine Miranda cuestionó los verdaderos alcances de la consulta popular de Gustavo Petro: “Es populista y mentirosa”

La representante Katherine Miranda no se quedó callada: con duros argumentos desbarató la defensa del Gobierno Petro a la consulta popular - crédito Colprensa

En medio de la polémica que causó el listado de 12 preguntas de la consulta popular promovida por el Gobierno nacional, enfocadas en su totalidad en lo que estaba contenido en la reforma laboral hundida en la Comisión Séptima del Senado, la representante a la Cámara Katherine Miranda hizo pública su postura: y dejó en claro que el mecanismo impulsado desde la Casa de Nariño es, a todas luces, inconveniente.

Durante la plenaria de la corporación, Miranda hizo una fuerte crítica a la iniciativa propuesta por el presidente Gustavo Petro. Según la representante, esta consulta no era una verdadera herramienta para solucionar los problemas laborales del país, sino una jugada electoral, que busca más generar capital político que atender las dificultades reales que enfrentan los trabajadores colombianos.

La congresista fue clara en su reproche a la estrategia con la que el Ejecutivo quiere revivir la hundida reforma laboral. “La consulta que nos presenta el gobierno de Gustavo Petro es populista y mentirosa. Quiere hacer campaña con nuestros impuestos y no hace nada por el mayor problema que hoy tenemos, que es el desempleo”, afirmó la congresista bogotana, que pasó de aliada a opositora de Petro.

La representante a la Cámara fue crítica con la iniciativa que quiere impulsar el Ejecutivo, primero en el Senado y luego en la ciudadanía - crédito @KatheMirandaP/X

En su intervención, Miranda también señaló que Petro y sus asesores, entre ellos el polémico ministro del Interior, Armando Benedetti, buscan aprovecharse de la consulta para ganar apoyo electoral, sin atender de fondo los problemas laborales del país.

Las críticas de Katherine Miranda a las preguntas de la consulta popular de Gustavo Petro

Una de las preguntas que Miranda cuestionó con mayor fuerza, fue la propuesta sobre la jornada laboral, que plantea una modificación en el horario de trabajo. Según la consulta, la jornada de trabajo debería ser de ocho horas entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., en un aspecto que, en principio, podría parecer beneficioso. Sin embargo, para la parlamentaria, este cambio tendría consecuencias, a su juicio, negativas.

“Si a usted le dicen que está de acuerdo con que el trabajo de día dure ocho horas, y que sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., todos diríamos sí, pero el diablo está en los detalles”, indicó Miranda, que agregó que lo que realmente se propone en este punto es un aumento de las horas laborales, ya que la ley actual establece una jornada de lunes a sábado, lo que implica un total de 48 horas.

La consulta popular del Gobierno Petro para revivir la reforma laboral incluye 12 preguntas. Falta que se presenten de manera formal - crédito Presidencia

Y ahora, con la nueva propuesta, según explicó, la jornada laboral podría reducirse a 42 horas, pero esto solo ocurriría hasta 2026, lo que provocaría que los colombianos trabajen más horas en el corto plazo. “Con este primer punto de la reforma pondrían a trabajar muchísimo más a todos los colombianos. No seamos descarados”, comentó Miranda, en relación con las verdaderas intenciones del articulado.

Las contradicciones del Gobierno Petro y cómo perjudicaría a las mipymes

En su argumentación, Miranda también abordó el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, al señalar que, en la reforma tributaria el Gobierno no aprobó una tarifa diferencial de renta para estos sectores, pero ahora lo incluye en la consulta popular; lo cual, según la representante a la Cámara capitalina, es una contradicción clara con respecto a lo que debería beneficiar a los que generan empleo.

“Yo me acuerdo de que en la reforma tributaria que se presentó y se aprobó acá en la Cámara de Representantes, el Gobierno nacional no le dio aval al artículo que aquí se aprobó y que lo sacó en la conciliación: sobre una tarifa diferencial de renta a las mipymes. Hoy lo meten en la consulta. No sean descarados y cínicos”, añadió Miranda. Y señaló que la consulta es usada para presentar una propuesta ya rechazada.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, fue uno de los encargados de confeccionar el cuestionario de la consulta popular - crédito Ministerio del Trabajo

Otro de los puntos en los que la parlamentaria declarada en oposición fue crítica fue el tema de los permisos para tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes. Aunque está de acuerdo con que las trabajadoras tengan derecho a permisos para atender situaciones médicas, si fue enfática en expresar que esto ya está contemplado en la legislación laboral vigente.

“Eso ya está en la ley. Yo creo que el ministro de Trabajo, como no se leyó cómo se hace una consulta popular, pues tampoco se leyó el Código sustantivo del Trabajo en el artículo 57, donde dice que hoy un trabajador tiene la posibilidad el derecho de acceder a permisos por citas médicas, por tratamientos médicos, pero no solamente para el trabajador, sino también para sus hijos menores de edad”, dijo.

Finalmente, la congresista recordó las promesas de Petro en torno a la reducción de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), las cuales fueron prometidas como parte de su campaña electoral. Sin embargo, la realidad es que en la actualidad el número de OPS ha aumentado, lo que, según Miranda, contribuyó a la precarización del empleo público en Colombia; otra de sus contradicciones.

El 11 de marzo Gustavo Petro convocó a una consulta popular para salvar, vía ciudadanía, la reforma laboral, tras las negativas del Congreso de la República - crédito Joel González/Presidencia

“En el 2021 teníamos 45.000 OPS en nuestro país y en el 2024 ya estamos en 63.000 OPS. Esto es precarización del trabajo. ¿Entonces, quién es el esclavista? El presidente habla de formalización de los trabajos, pero en el sector público la mayor porción está en órdenes de prestación de servicio, dónde se le renueva contrato a las personas cada dos o tres meses”, denunció la congresista.

El llamado de Katherine Miranda a los colombianos

En su intervención, la representante Miranda hizo un llamado tanto a los congresistas como a los ciudadanos para que no se dejen engañar por la consulta popular de la administración Petro. Según la representante, este mecanismo no busca reivindicar los derechos laborales de los colombianos, sino que más bien pone en riesgo los mismos, por lo que pidió no aceptar esta “manipulación política”.