“Esto no es un proceso democrático”: crítica de Daniel Palacios a consulta popular anunciada por Gustavo Petro

Daniel Palacios, exministro del Interior. - Colprensa.

Daniel Palacios, exministro del Interior, se pronunció sobre las preguntas anunciadas por el presidente Gustavo Petro para una eventual consulta popular.

A través de un video difundido en la red social X, el exfuncionario cuestionó el propósito de esta convocatoria y sugirió que guarda relación con intereses electorales.

Exministro del Interior, Daniel Palacios sobre la consulta popular de Petro

Su intervención se da tras un mes y medio desde que el mandatario hizo públicos sus planes de presentar el mecanismo de participación ciudadana, luego de que el Congreso no aprobara sus propuestas de reforma.

En su mensaje, Palacios sostuvo que la iniciativa presidencial no constituye un ejercicio democrático genuino. En su concepto, el objetivo sería otro: “Esto no es un proceso democrático para convocar al pueblo, no, esto es el inicio formal y descarado de la campaña por la reelección del progresismo”. El exministro considera que, más que buscar consensos, la administración actual estaría optando por una vía de movilización política con miras a las elecciones de 2026.

Durante su intervención, también abordó temas como el empleo y la seguridad social, al señalar que mientras el Gobierno promueve estabilidad laboral, las cifras de desempleo han aumentado.

“Mientras Petro nos habla de estabilidad laboral, el desempleo crece. Mientras promete seguridad social para todos, quiebran el sistema de salud. Mientras juran defender al trabajador, castigan a quienes generan empleo”, expresó.

Palacios relacionó la consulta con propuestas que, a su juicio, ya han sido rechazadas en otras instancias. “Esta es la misma propuesta que no genera empleo, sino que lo destruye. Es la misma propuesta que no combate la informalidad y que, además, pone en riesgo a la pequeña y mediana empresa”, afirmó.

En el mismo video, el exministro reiteró su percepción sobre la intencionalidad de la consulta popular. “Esta consulta no es para los trabajadores, es para Petro, para la campaña del 2026. Porque este gobierno no sabe generar consensos, pero para lo que sí es bueno es para agitar emociones”.

Palacios también hizo referencia al estilo de gobierno del actual mandatario y cuestionó el uso del tiempo durante el mandato. En su intervención señaló: “Lo que no hicieron durante ya casi tres años de gobierno por andar hablando del cosmos, de la espada de Bolívar, de proyectos fantasiosos e irrealizables, por andar cazando peleas innecesarias, hablando huevonadas… ahora pretenden disimularlo victimizándose, diciendo que no los dejaron hacer”.

Finalmente, cerró su mensaje con una afirmación dirigida a quienes lo escuchan: “¡Mentira! No hicieron porque son incapaces. No hicieron porque lo de Petro es hablar paja y cero resultados”. E invitó a compartir su publicación en redes sociales: “Si estás de acuerdo con que el petrismo es hablar paja y cero resultados, dale like y comparte este video”.

El pronunciamiento de Palacios se suma a otros sectores políticos que han reaccionado a los anuncios del presidente sobre el uso de mecanismos de participación directa, como la consulta popular, para impulsar las reformas que no han logrado avanzar en el Congreso.