El ministro de Educación, Daniel Rojas, arremetió tras explosiva carta de Leyva en contra del presidente: “Traidores”

El ministro Daniel Rojas denuncia intentos de desestabilización contra el gobierno de Gustavo Petro - crédito Heiner Gaitán/Facebook

En un clima cada vez más polarizado y con la vista puesta en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, las tensiones dentro del Gobierno colombiano y sus exmiembros parecen escalar rápidamente. Así lo demuestra el pronunciamiento del ministro de Educación, Daniel Rojas, que se expresó enérgicamente en redes sociales en defensa del presidente Gustavo Petro, tras la publicación de una carta polémica por parte del excanciller Álvaro Leyva.

A través de un extenso mensaje publicado el miércoles 23 de abril en su cuenta oficial de la red X, Rojas denunció lo que considera una campaña premeditada para debilitar el liderazgo del actual mandatario: “A medida que se acercan las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, algunos funcionarios activos y también exfuncionarios del gobierno optan por atacar al presidente en un cálculo político que les permita mantener privilegios”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En defensa de Petro, Rojas llama a la unidad oficialista frente a los ataques internos - crédito Daniel Rojas/X

Estas declaraciones se dieron poco después de que Leyva difundiera una carta en la que asegura que el presidente sufre problemas de drogadicción. “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía hacer yo? Seguro fui inferior”, escribió el exministro, haciendo referencia a un episodio ocurrido en una visita de Estado a Francia, a mediados de 2023, cuando el presidente Petro, según Leyva, se ausentó durante dos días sin explicación.

Aunque Rojas evitó mencionar directamente a Leyva por su nombre, fue claro al condenar las acciones de quienes, en su opinión, buscan “atacar directamente o confabulan ataques al interior del gobierno, en todo caso buscan desestabilizarlo”. Para el actual ministro de Educación, esta dinámica forma parte del “costo de haber abierto la puerta de la democracia para que otros sectores tuvieran participación en el cambio”.

En su análisis, Rojas lamentó que no todos los sectores políticos hayan estado a la altura del momento histórico que representó la llegada de Petro al poder. “Algunos entendieron la tarea histórica pero a otros les quedó grande, nunca la comprendieron, fueron perezosos, codiciosos”, expresó.

El ministro no se limitó a las reflexiones políticas, sino que lanzó una advertencia directa a quienes considera responsables de esta fractura: “A esos traidores y traidoras la historia los juzgará y quizás también la ley, no vamos a caer en sus trampas”. E hizo un llamado a la unidad del oficialismo: “Es hora de rodear al presidente, de concentrarnos en defender las reformas, la consulta, soportamos sus ataques con la fuerza que nos da el pueblo, no cederemos en sus chantajes”.

Álvaro Leyva acusa a Petro de drogadicción en una carta pública que agita al oficialismo - crédito Cancillería/Presidencia

La respuesta de Petro a la supuesta drogadicción

La controversia generada por el excanciller Álvaro Leyva volvió a poner en el foco mediático al presidente Gustavo Petro, que no tardó en responder a las acusaciones relacionadas con un presunto consumo de sustancias. La polémica surge tras las afirmaciones de Leyva, que vinculan la desaparición temporal del mandatario durante una visita oficial a París con un problema de salud personal.

Sin embargo, Petro decidió romper el silencio y ofrecer su versión de los hechos. A través de varias publicaciones en su cuenta oficial en la red X, el presidente explicó que durante su estancia en Francia el 23 de junio de 2023, aprovechó el tiempo para compartir con sus seres queridos. “Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecución que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla”, expresó.

La carta de Leyva y los mensajes de Rojas intensifican el enfrentamiento entre antiguos aliados del Gobierno - crédito Europa Press

Además, en otro mensaje, el presidente se mostró sorprendido por la manera en que su presencia junto a sus familiares se interpretó negativamente. “No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano”, añadió, haciendo alusión directa, aunque sin nombrarlo, al exministro que difundió la carta.

Petro también criticó el papel de los medios de comunicación en la difusión del documento firmado por Leyva. En un trino previo, dejó claro su malestar con la forma en que ciertos sectores del periodismo han tratado el tema: “La única manera para que la prensa publique cartas es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?”