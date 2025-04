“Se despelotaron los micrófonos abiertos”: Humberto de la Calle sobre controversias en el juicio de Álvaro Uribe y audiencia de Daniel Quintero

Humberto de la Calle opinó sobre momentos en los dos procesos judiciales en que un micrófono abierto hizo que se escucharan comentarios inoportunos - crédito Camila Díaz/Colprensa, @QuinteroCalle/X y Mariano Vimos/Colprensa

Durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, la fiscal delegada Marlene Orjuela no se percató de que su micrófono estaba encendido, lo que permitió que sus comentarios, acompañados de risas y un tono burlón respecto a una publicación en X del exmandatario sobre la muerte del papa Francisco, se escucharan.

En otro episodio similar, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, durante una audiencia del caso Aguas Vivas, lanzó un comentario en contra de la fiscal encargada de la imputación de cargos. Creyendo que el micrófono estaba apagado, sugirió que la fiscal iba al baño a que “le explicaran”.

Frente a estos dos episodios, el excongresista Humberto de la Calle se refirió a ambos incidentes como una clara muestra de falta de profesionalismo y respeto, tanto hacia las instituciones como hacia las personas involucradas, subrayando que tales actitudes son inaceptables. “Se despelotaron los micrófonos abiertos”, dijo.

Humberto de la Calle se pronunció sobre los recientes incidentes relacionados con micrófonos abiertos, que han expuesto comentarios inapropiados de figuras públicas. En su intervención, mencionó cómo una fiscal se burló de un trino del expresidente Uribe, y cómo el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue reprendido por un juez durante una audiencia.

Además, De la Calle hizo referencia a otros episodios en que ocurrieron hechos similares, el exsenador hizo un llamado a tener más cuidado en el manejo de situaciones como estas, señalando que no deben ser tratadas como simples bromas. “Estos no pueden ser divertimentos de Chespirito”, concluyó.

“Se despelotaron los micrófonos abiertos: una fiscal se burla de un x de Uribe; ex alcalde Quintero resulta regañado por un juez. Pero antes: la jugadita del Bachiller para tomarle el pelo a la réplica de la oposición y el testimonio de que el hermano de Duque es mamón. Hombre! Más cuidado por favor. Estos no pueden ser divertimentos de Chespirito”, escribió por medio de su cuenta de X el político.

Con respecto a los casos recientes que mencionó De la Calle, en la audiencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, el exmandatario local hizo un comentario cuando pensó que su micrófono estaba apagado. Aprovechando un breve momento en que la fiscal delegada pidió un espacio para ir al baño, Quintero sugirió, en tono irónico, que la fiscal iba a recibir “explicaciones” sobre los detalles de la diligencia.

Sus palabras, fueron escuchadas por todos los presentes en la audiencia, incluida la misma fiscal, quien exigió respeto por su parte.

Esto motivo a que el juez le dijera a Quintero lo siguiente: “No, déjeme hablar. Muchas veces sigue siendo grosero, sigue siendo irrespetuoso, no acata las decisiones de la judicatura, habla cuando le da la gana y cuando le estoy diciendo que yo le doy el uso de la palabra y si yo estoy hablando, pues me escucha. Cuando yo le doy el uso de la palabra, usted interviene, en ese momento usted no tiene el uso de la palabra”.

En cuanto lo sucedido en el juicio de Álvaro Uribe, el expresidente había escrito una publicación en su cuenta de X en la que dijo lo siguiente: “Al reiniciar estas audiencias pido la ayuda del santo padre Francisco, para que desde el cielo me ayude a superar este injusto juicio”.

Durante uno de los recesos en la audiencia, la fiscal Marlene Orjuela, su asistente y el senador Iván Cepeda leyeron en voz alta un mensaje que había circulado. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue tanto el contenido del mensaje, sino la actitud de los tres mientras lo comentaban. Entre risas, la fiscal, en tono jocoso, expresó: “Yo también le estoy pidiendo al papa que me ayude, ¿a quién le hará caso?”.

Lo que la fiscal no había notado era que su micrófono seguía activo, lo que permitió que todos los asistentes, incluido el propio Álvaro Uribe, pudieran escuchar la conversación. Ante esto, el juzgado rápidamente le notificó a la delegada sobre el error y le señaló que el micrófono estaba encendido.