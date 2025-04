Presunta cirugía estética del presidente Petro generó ola de memes en redes sociales

El presidente de Colombia sigue sin pronunciarse sobre la presunta cirugía a la que se habría sometido - crédito Presidencia/RedesSociales

El 21 de abril, Gustavo Petro protagonizó una alocución presidencial que generó críticas en contra del mandatario, puesto que algunas figuras políticas afirmaron que el mandatario había realizado una transmisión del Consejo de Ministros, burlándose del fallo que lo prohíbe.

Además de estos pronunciamientos, la aparición del presidente en televisión nacional también provocó que se convirtiera en tendencia en redes sociales, ya que se especuló con que Gustavo Petro se había sometido a una cirugía estética.

Usuarios afirmaron que en la alocución se observó al presidente con el rostro terso, sin arrugas en varias zonas de su cara y con una prenda que cubría su cuello, lo que es poco habitual en el mandatario, y provocó que la teoría sobre una posible intervención quirúrgica se extendiera.

Aunque el presidente no se ha pronunciado al respecto, en la mañana del 22 de abril Blu Radio afirmó que el mandatario se realizó una cirugía plástica sin notificar al Senado de la República; el medio citado indicó que se trató de un lifting facial, con el que se busca eliminar el exceso de piel en el rostro y el cuello.

Además, expuso que la intervención se habría registrado en la clínica Santa Bárbara, al norte de Bogotá, y que este tipo de procedimientos tienen un precio de $20 millones de pesos, aproximadamente.

En redes reaccionaron con memes

Además de que el presidente del Senado se pronunció sobre la presunta intervención quirúrgica, en redes sociales el presidente fue tendencia por los memes que hicieron sobre el cambio de su rostro que señalaron los televidentes

En algunas publicaciones, los usuarios indicaron que el presidente no podría negar la cirugía, puesto que para ellos el rostro de Gustavo Petro cambio por completo, comparando fotografías del mandatario en eventos públicos antes de Semana Santa.

Entre las burlas sobre la situación se registraron varias imágenes en las que comparaban a Gustavo Petro con uno de los personajes de Hombres de negro.

Esta no fue la única referencia sobre películas o programas de televisión internacionales al respecto, puesto que otros usuarios mencionaron a los cirujanos Terry Dubrow y Paul Nassif como posibles ministros en el futuro del Gobierno Petro.

Cabe recordar que Dubrow y Nassif son los protagonistas del programa Botched, en el que tratan de corregir los resultados desastrosos de cirugías estéticas.

Uno de los memes más populares sobre la situación fue en el que un usuario comparó al presidente Gustavo Petro con el actor Henry Cavill, recordado por su papel como Superman en el universo cinematográfico de DC.

En la publicación, el usuario indicó que no notaba diferente al presidente, sino que se trataba de una ilusión visual por observar al mandatario sin gafas, haciendo una referencia a Clark Kent, que se retira los anteojos cuando va a salvar el mundo con su traje de superhéroe.

En uno de los capítulos más populares de Los Simpson, Homero cambia drásticamente su aspecto físico, pero debe intentar ocultar los rezagos de su vida anterior, siendo un montaje con el rostro del presidente Gustavo Petro y esta animación, una de las publicaciones más compartidas en redes sociales.

Entre los pronunciamientos políticos sobre este tema, uno de los más mencionados ha sido el de la senadora María Fernanda Cabal, que indicó que no le importaba el cambio físico del presidente, sino la razón por la que este no notificó al congreso de su intervención.

“¡Por favor! Que haga lo que le parezca con él mismo, pero que respete la Constitución Política art 202. Si Petro estuvo bajo anestesia general y no lo informó, pues no hubo presidente por algunas horas. Este personaje viola todas las reglas constitucionales y legales. Se acostumbró a no sufrir las consecuencias por su actuar”, escribió la congresista.

