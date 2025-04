Lady Tabares rompió en llanto al revelar la historia de su mascota en ‘La casa de los famosos’: “Fue lo mejor que me pasó después de la cárcel”

La vendedora de rosas se mostró afectada al recordar a su mascota en La casa de los famosos - crédito La casa de los famosos Colombia

En medio de la una actividad durante el 24/7 del lunes 21 de abril, los integrantes de La casa de los famosos Colombia recordaron a sus mascotas y cómo cada una de ellas había tenido un impacto en su vida.

El momento dejó recuerdos y memorias que los famosos comentarios sobre sus experiencias con cada una de sus mascotas.

Sin embargo, el momento conmovedor llegó cuando llegó el turno de Lady Tabares, a quien le enseñaron una foto de su gata Pili, momento en que se dejó llevar de los sentimientos.

‘La vendedora de rosas’ fue la concursante que más se mostró afectada en la actividad, pues incluso su llanto le impedía hablar sobre su mascota.

“Perdón… Ella se llama Pili, es mi vida entera, ella es todo, es lo mejor que me pasó después de salir de la cárcel, ella me devolvió la vida, mi vida gira en torno a ella", dijo Lady en medio del llanto.

La actriz aseguró que tras su salida de la cárcel sintió que llegó al mundo de nuevo con muchos demonios, por lo que asegura que Pili la ayudó y por ello confesó ser el ser vivo que más respeta y ama en el mundo. “Yo me muero si ella me falta algún día”, añadió.

En medio de las lágrimas que le impidieron hablar con naturalidad, Lady explicó que es dueña de Pili desde que ella nació, por lo que ha tenido la oportunidad de criarla desde sus primeros días.

“La tengo desde que nació, son dos hermanas, pero una se me murió por insuficiencia renal y pues solo me quedó ella… Todo con ella es perfecto. Si me baño ella entra, si estoy triste, me lame las lágrimas, si estoy desesperada, es como si fuera mi calmante, lo es todo para mí y sin ella mi vida afuera no sería nada realmente”, añadió Tabares.

Las palabras de Lady no solo desataron algunas lágrimas dentro de la casa, sino también en los seguidores del programa que se dejaron ver conmovidos por las palabras y llanto de La vendedora de rosas.

“Como no sentir si fue la gata que la acompaño después de la cárcel”, “Yo entiendo a Lady y su amor por su gata, aunque muchos crean que los gatos no son tan emocionales y apegado como los perros”, “Ella volcó su capacidad de amar en sus gatos que le devolvieron ese amor puro que sienten los animales por sus humanos”, “Leídi tiene muchos vacíos emocionales , me da un pesar como es ella, carecer de tanto amor y todo lo que ha pasado”, fueron algunas de las reacciones.

Yina regañó a Lady por mostrarse vulnerable durante la actividad

La actividad de las Mascotas dejó ver un lado de Lady que no se conocía durante los días que la actriz ha estado dentro del programa y aunque compañeras de reality como Karina la consolaron en medio de la actividad, Yina Calderón le llamó la atención por llorar en frente de todos.

La empresaria de fajas cuestionó la razón por la que Lady se mostró tan afectada, por lo que decidió dar su opinión. “Lady, ¿ya estás mejor?, ¿dónde estabas?“, a lo que Tabares le confesó que después de la actividad fue al psicólogo del programa.

“Me llamaron, yo creo que me vieron muy emocional”, respondió Lady a Yina, a lo que Calderón respondió: “Es que tú por qué te pones así, es un gato, no más, pero bueno, cada quien ve a los animales diferente”, le respondió la empresaria.

Ante las palabras de Yina, Lady le explicó que su gata no es solo un animal. “Yina, mis gatos con mi vida entera, ellos son mi mayor compañía”, dijo la actriz y añadió que antes de la actividad no había ido al psicólogo.

“Esa yina tiene el corazón muy podrido”, “Yina se cree dura, pero en el fondo sabe que está rota”, “pienso igual que Lady, mi gato es mi vida”, “0 empatía la de esa Yina”, son las reacciones que dejaron las palabras de Yina.