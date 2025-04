La historia de Haitao Zhang, el chino que lleva 14 años en una prisión de Colombia

Zhang lleva 14 años preso en Colombia - crédito Montaje Infobae (@Latente/Inpec)

Debido a la expansión del negocio del narcotráfico, se han registrado múltiples casos de colombianos que han sido capturados por distintos delitos en el exterior y han tenido que pagar condenas de varios años alejados de su lugar de origen.

Sin embargo, también hay casos inversos, como el de Haitao Zhang, un ciudadano chino que lleva 14 años en la cárcel La Picota. En el pódcast Latente, el asiático reveló por qué fue capturado en Colombia y las historias que ha tenido que vivir a miles de kilómetros de su país.

En primer lugar, Zhang indicó que tiene 54 años, nació en Nanjing, en donde se mantuvo durante 24 años, hasta que decidió migrar a Colombia, en donde sus padres tenían un restaurante de comida china en Bogotá.

“Trabaje un poquito tiempo (en el restaurante), después comencé a trabajar con mercancía china, tenía tiendas y almacenes”, indicó Zhang.

Zhang indicó que no es algo poco habitual que ingresen compatriotas a cárceles en Colombia - crédito Inpec

Al recordar los primeros años en Colombia, el asiático indicó que aprendió a hablar español en Bogotá. lo que le abrió las puertas de la ciudad, pero no solo para aspectos positivos, ya que terminó siendo capturado e imputado por el crimen de secuestro.

“Sentí susto, estaba triste, todo eso. Estaba en mi local”, indicó el asiático sobre el momento de su captura; además, expuso que debe admitir que en ningún momento ha sido maltratado en la cárcel. “Aquí no es tan malo para mí, los presos ni guardias, siempre me han tratado bien”.

Debido a que la intención del pódcast es exponer como ha cambiado la vida de Zhang al interior del centro penitenciario y su intención de cambiar su vida de manera positiva, dejaron a un lado la historia por la que el asiático fue declarado culpable y en teoría deberá pagar 38 años y siete meses de prisión.

“Siempre por la noche me siento solo, yo no soy colombiano, me sentí más solo, las costumbres, todo”, indicó Zhang al hablar de las primeras noches en prisión, sumado a esto, indicó que no ve a su familia desde 2016, ya que sus padres son de la tercera edad y no pueden viajar desde China.

El asiático ahora trabaja en la panadería de la cárcel - crédito @Latente

Al hablar de cómo es vivir como extranjero en una cárcel colombiana, Zhang indicó que su presencia no es algo poco habitual, puesto que ha tenido que compartir con tres compatriotas más durante los 14 años que lleva en prisión, también aseguró que ya se ha acostumbrado a la forma de bromear de los demás reclusos.

“En china las cárceles tienen que trabajar por comida, aquí como te digo yo, como forma de derechos son más respetuosos, allá es una obligación trabajar. La gente molesta por algo, pero no son graves las cosas, de recocha”.

El asiático está en la cárcel La Picota - crédito Inpec

El asiático indicó que está comunicado con la embajada de China, pero no ha aceptado ningún tipo de ayuda para regresar a su país, puesto que tiene dos hijos en Colombia y por eso ha aceptado realizar trabajos en prisión a cambio de recibir una rebaja de pena, actualmente ayuda en la panadería de La Picota.

“Me levanto como a las cuatro o cinco de la mañana para trabajar, hace dos años y cuatro meses. Aprender a hacer pan de línea, poquito a poquito, aprender más para hacer los otros panes. En el expendio trabajé como siete años. Acá se llama cree uno o cree dos”.

Por último, Zhang indicó que le gustaría poder devolver el tiempo para no haber cometido los errores del pasado, sobre Colombia, indicó que es una de sus decisiones acertadas y que no tiene la intención de volver a su país.

“Solo para visitar a mi papá y mi mamá. Aquí en Colombia quiero comprar una finca cerca a Bogotá, con este clima. Sin la cárcel mi vida está bien, me diría que viva bien, que estudie bien”.