Expresidente del Congreso volvió a despacharse contra Gustavo Petro por el fracaso de la Paz Total: “Sin Dios ni ley”

Con un fuerte escrito, el expresidente del Congreso Ernesto Macías, que llevó las riendas del legislativo en el periodo entre el 20 de julio de 2018 y 20 de julio de 2019, lanzó el domingo 20 de abril de 2025 se despachó: y, tras el reciente atentado en el municipio de La Plata, Huila, donde un artefacto explosivo dejó dos muertos y más de treinta heridos, apuntó a la gestión del jefe de Estado, Gustavo Petro, por el fiasco de la política de Paz Total.

Las declaraciones de Macías aparecieron publicadas en su columna de opinión titulada Sin Dios ni ley, replicada por el diario La Nación de Neiva. El congresista del Centro Democrático vinculó directamente el atentado, perpetrado por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, con la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional; pero que después de casi tres años sique sin entregar resultados concretos sobre el cese del conflicto.

“Mientras la Iglesia Católica elevaba oraciones en todo el país durante la Semana Santa, clamando por el cese de la violencia, Colombia era, una vez más, golpeada por el horror. En La Plata, las Farc asesinaron a sangre fría a los jóvenes hermanos Luisa Fernanda y Sergio Esteban Trujillo Peña, e hirieron a más de treinta personas, entre ellas diez menores de edad”, escribió Macías en su texto, en el que no tardó en referirse a Petro.

En efecto, el excongresista señaló que estos hechos no son aislados, sino parte de una política que, en su opinión, ha debilitado al Estado frente a los grupos ilegales.

“Paralelamente, Gustavo Petro, por decreto, ordenaba a la fuerza pública suspender las operaciones contra esa misma organización narcoterrorista (...) No se trata de una simple coincidencia: los criminales actúan con plena libertad, cobijados por la impunidad y amparados en la permisividad de la mal llamada ‘paz total’”, afirmó el excongresista, que hizo parte del Centro Democrático, pero que se apartó de la colectividad.

Las fuertes críticas de Ernesto Macías a la política de Paz Total de Gustavo Petro

En su exposición de motivos, que causó algunas reacciones en las redes sociales, el expresidente del órgano legislativo también cuestionó lo que califica como una claudicación. “Esta es la realidad lacerante de nuestro país: la violencia se ha recrudecido porque el gobierno renunció a ejercer autoridad. La política del ‘cambio’ se traduce en otorgar privilegios a los grupos armados ilegales, sin distinción ni medida”, aseguró.

Y agregó en su declaración que, en consecuencia, el resultado es evidente. “La confianza ciudadana se desvaneció, y el territorio nacional ha sido tomado por los criminales que hoy actúan sin Dios ni ley”, expresó el exsenador, que durante ocho años ocupó una curul en el Capitolio y que ahora explota su faceta de escritor, pues viene de lanzar un libro en el que recapitalizó, según su óptica, cuáles son los 101 golpes de Petro a la democracia.

En su columna, Macías criticó el manejo del orden público por parte del Ejecutivo y en particular del presidente. “Petro no gobierna; ni se preocupa por los graves problemas del país, muchos de ellos propiciados por él, quien reduce la complejidad de la crisis nacional —en particular, la pérdida del orden público— a discursos ideológicos y arengas populistas, creyendo deliberadamente que el verbo sustituye al deber”, reiteró.

El huilense, recordado por sus opositores por la famosa ‘jugadita’ en una de las plenarias del legislativo, también se refirió a la reacción del Ejecutivo ante atentados como el ocurrido en La Plata. “Cada vez que ocurre una masacre o un atentado, la respuesta del gobierno se ha vuelto una puesta en escena repetida hasta el hastío: se convoca, ‘con urgencia’, un consejo extraordinario de seguridad”, dijo con molestia.

Reuniones en las que, dijo, “se anuncia el fortalecimiento de la inteligencia militar, el incremento del pie de fuerza y una millonaria recompensa”. Así se fue lanza en ristre contra el hoy ministro de Defensa, el general (r) Petro Sánchez, al afirmar que sus acciones han sido más discursivas que efectivas. “Así sucedió en La Plata, con el novel ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien ha demostrado ser más locuaz que eficaz”, afirmó

Finalmente, Macías, como lo ha hecho cuestionó el uso de figuras como los “gestores de paz” para proteger a presuntos delincuentes. “Y cuando se logra una captura —gracias al valor ciudadano y al esfuerzo de la Fuerza Pública—, Petro se apresura a proteger al capturado designándolo ‘gestor de paz’. Se burlan de la nación y humillan a las víctimas”, sostuvo.

En su conclusión, el excongresista ofreció una evaluación pesimista sobre la seguridad del país. “La verdad es amarga: en solo dos años, Colombia ha retrocedido un cuarto de siglo en materia de seguridad. Y lo más alarmante es que, bajo el talante de Gustavo Petro, no hay horizonte de recuperación”, escribió Macías en su escrito, en el que concluyó con un claro interrogante.

“Surge, inevitable, una pregunta: ¿el fracaso de la ‘Paz Total’ obedece a una política errada, a una negligencia imperdonable o, peor aún, a una estrategia deliberada? Lo único cierto es que, hoy, la seguridad en Colombia parece haber quedado sepultada en el pasado”.