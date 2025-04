Por una deuda asesinó a madre e hija en los Llanos Orientales: ofrecieron recompensa de $30 millones por el feminicida

Las autoridades en el Meta están adelantando la búsqueda, pero no se descarta que haya tomado rumbo hacia otro departamento vecino - crédito archivo Jorge Torres/EFE - archivo Luisa González/Reuters - Gobernación del Meta

Luego de la polémica decisión que causó malestar en los habitantes del municipio de Puerto Gaitán, tras la liberación de Junior Alexander Niño Pérez, el confeso asesino de una madre y su pequeña de 17 años en el departamento del Meta reveló el motivo que lo llevó a cometer el doble homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Leidy Johana Giraldo Valencia y su hija Anni Yiseth Lozano Giraldo, que habían sido reportadas como desaparecidas el jueves 10 de abril de 2025 (denuncia formal), pero de ellas no se tenía conocimiento desde su paradero el sábado 5 de abril.

No fue sino hasta la mañana del domingo 13 de abril que luego de varios días de búsqueda por parte de familiares, allegados y la comunidad en general en Puerto Gaitán, unos finqueros encontraron los dos cuerpos (en distintas zonas) cerca a una vía que comunica al municipio con Villavicencio, capital del Meta.

Así lo confirmó el comandante de la Policía del Meta, coronel Norman Gómez, en un comunicado de prensa emitido el mismo domingo, donde se calificó lo ocurrido como “execrable”, y confirmó que el caso está siendo tratado como un feminicidio. El punto del hallazgo se dio en la vía de Rubiales.

Justo el hoy prófugo de la justicia, se conoció que era trabajador de una empresa petrolera que opera en la zona, y por su conocimiento del terreno se presume que Niño Pérez habría arrojado los cuerpos en este lugar después de asesinar la adolescente y su progenitora.

La confesión que ha causado el repudio de todo un país por crimen de madre e hija: por una deuda de dinero

En un caño cercano a una institución educativa en la vereda Alto Manacacías se encontraron ambos cuerpos con signos de violencia, y como era sabido en el municipio que Niño Pérez era la única persona que convivía con ellas en su residencia, cuando fue a reconocer los cuerpos le contó a los agentes que él había sido el responsable de asesinar a la mamá y su hija.

Pero lo que dejó estupefactos a los uniformados que estaban acompañando las labores del cuerpo de criminalística que hizo la inspección y levantamiento de los cadáveres, fue la confesión que hizo Junior Alexander Niño Pérez, que afirmó que el tomó la decisión de acabar con ambas por que Johana le debía 10 millones de pesos colombianos.

Además de Junior Alexander Niño Pérez, un juez se ha ganado el rechazo de Puerto Gaitán por su decisión

A pesar de que hubo un testimonio por parte del mismo asesino, esto no le pareció suficiente al juez que consideró que al no haberse detenido en flagrancia, que lo dejó libre, y como dijo la misma gobernadora del Meta en su cuenta de X, aprovechó esta decisión judicial para escapar. Por tal motivo es que se anunció el pago de la recompensa de 30 millones de pesos.

“Recompensa ofrecida por @GobMeta y @AlcPuertoGaitan por el presunto feminicida de madre e hija en Puerto Gaitán asciende a $30.000.000. Ayúdenos a capturarlo, responde al nombre de Junior Alexander Niño Pérez y esta es su foto, hagamos que no haya lugar donde pueda esconderse”, escribió la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, la tarde del jueves 17 de abril de 2025.

De hecho, la misma mandataria del departamento, ubicado en los Llanos Orientales, expresó su descontento por cuenta de la decisión del juez.

“Vacíos de tipo legal como el hecho de que un criminal que no sea encontrado en flagrancia así haya confesado como ocurrió con este sujeto, hicieron que no pudiera ser detenido. No puede continuar siendo excusa para que feminicidas, asesinos, violadores, abusadores, criminales y cualquier otro tipo de delincuente escape de la justicia”.

El mensaje lo dejó en su misma red social solo un día antes (16 de abril) de que conociera la liberación del confeso feminicida, y tres días antes la gobernadora aseguró que “las autoridades desplegaron un importante dispositivo de búsqueda que terminó con el trágico hallazgo de sus cuerpos”.

“El presunto feminicida quien de manera descarnada ha manifestado en principio ser el responsable, se encuentra identificado y detenido”, afirmó Cortés Zambrano, que en esa ocasión le hizo el llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actuaran “con rapidez y contundencia”, añadió en su comentario, y cerró diciendo que “el Meta no tolera la violencia contra la mujer”.