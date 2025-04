Yina Calderón comparó a La Liendra con Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos’: “Qué payasada”

Yina Calderón declaró a La Liendra su enemigo dentro de 'La casa de los famosos Colombia' tras el posicionamiento - crédito @la_liendraa y @yinacalderontv/IG

Transcurre la semana 12 en La casa de los famosos Colombia y con 12 participantes todavía en juego, las tensiones siguen a flor de piel entre los cuartos Agua y Fuego, que quieren evitar a toda costa perder a uno de sus miembros cuando se acerca el momento de decidir el Top 10.

Como es costumbre, el posicionamiento es una fuente de roces entre los participantes, pero en el más reciente de estos comenzaron a saltar chispas entre Yina Calderón y La Liendra.

Todo inició cuando el Jefe sorprendió a los participantes y televidentes del programa de telerrealidad del Canal RCN al anunciar que se implementaría un nuevo método para la nominación.

Este consistiría en que cada famoso pasaba a una especie de huerta de la que sacaba una planta que otorgaba una cantidad de medallas, que podían otorgar a sus compañeros en el posicionamiento. Como es usual en la dinámica, tendrían que dar sus razones para sus elecciones frente a las cámaras.

Sin embargo, el equipo Agua sorprendió con su estrategia para esta actividad, debido a que no le otorgaban medallas al equipo Fuego, sino que se las daban entre ellos mismos, dejando patente la intención de Norma Nivia, Mateo Varela, Fernando Solórzano o La Liendra, de abandonar la casa estudio.

La Liendra le dio sus tres votos a Fernando Solórzano, siguiendo la cuestionada estrategia del equipo Agua - crédito Canal RCN

La situación produjo malestar entre los participantes del equipo Fuego, y especialmente en Yina Calderón, indignada con la estrategia que pusieron en marcha sus conotrincantes, motivo por el que lanzó varias pullas en medio del posicionamiento, particuarmente contra La Liendra y Camilo Trujillo, que le hicieron saber su intención de abandonar el formato y ahora parecía contradecirse.

"Nosotros pensando que sí se querían ir, ilusa Yina, ilusa Yina", expresó en un inicio. Luego, conforme iban pasando los participantes del equipo Agua, el enfado de Yina se hacía más evidente, y hasta pidió perdón a los televidentes. “Qué es esta payasada, qué irrespeto con el público”, señaló molesta.

Yina Calderón calificó de "payasada" la jugada del equipo Agua, y se mostró especialmente molesta con La Liendra - crédito Canal RCN

Cuando llegó el turno de La Liendra, que asignó sus tres medallas a Fernando Solórzano, lo que motivó a la huilense a soltarle una pulla que recordó el momento más recordado de la primera temporada. “Ni Nataly Umaña se atrevió a tanto”, dijo, en referencia a la infidelidad de la actriz con Miguel Melfi.

Altafulla, del equipo Fuego, también mostró su molestia con lo ocurrido, señalando como una “bobada” toda la estrategia del equipo Agua.

Yina Calderón tuvo roce con La Liendra tras la prueba de salvación

Luego de perder la posibilidad de desafiar a Altafulla por la salvación, la huilense no ocultó su frustración y se despachó contra sus rivales - crédito Canal RCN

Luego del posicionamiento, los famosos se enfrentaron en una nueva prueba de salvación este jueves 17 de abril, en el que debían abrir una serie de cajas que otorgaban cierta cantidad de puntos. El participante que sumará una mayor puntuación sería el elegido para desafíar a Altafulla por el beneficio de salvar a uno de los nominados en la placa.

Los finalistas fueron Norma Nivia, Yina Calderón y Emiro, y la actriz terminó quedándose con la posibilidad de desafiar al cantante.

El resultado dejó especialmente enfadada a Yina, y las cámaras captaron su roce con La Liendra, al que calificó de “falso” por lo ocurrido en el posicionamiento.

“Falso, te vimos ayer. No me hable, no sea hipócrita, ya descubrí la máscara que tiene, mentiroso. No me vuelva a hablar, guerra declarada. No quiero tener falsos en mi vida”, apuntó visiblemente frustrada.

Posteriormente, las cámaras registraron sus comentarios contra Norma, luego de que ganara la oportunidad de desafiar a Altafulla. “Es mala. Yo se que en los cuentos al final la bruja se muere”, afirmó, provocando las risas de La Toxi Costeña y Lady Tabares.