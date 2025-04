Petro responde a desalojo de trabajadores de Fenoco en Magdalena: “Esto es el producto del paramilitarismo. Creer que la vía férrea no es pública”

El jefe de Estado aseguró que etas prácticas son de paramilitares - crédito redes sociales/X

Por medio de las redes sociales se conoció un video en el que se ve y se escucha cómo trabajadores de Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco), la compañía responsable del mantenimiento de las vías férreas en la zona rural de Ciénaga, departamento de Magdalena, son amenazados y obligados a desalojar el lugar por parte del empresario Alfredo Vengoechea, quien los acusa de estar en un terreno de propiedad privada.

“Compadre, a las buenas o a las malas les echo plomo, entonces hagan caso. Sálganse de aquí, por favor”, fueron las primeras palabras que se pueden escuchar en la publicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En vista de la situación, el presidente Gustavo Petro replicó las imágenes con un mensaje en el que señala que este tipo de hostigamientos contra el personal de Fenoco son producto de los grupos criminales en el país.

“Esto es el producto del paramilitarismo. Creer que la vía férrea no es pública, sino de su propiedad”, y además hizo un llamado a las autoridades para que puedan regular este tipo de hechos en puntos del país en los que convergen amplios sectores, como el de transporte a nivel local y nacional. “Invito a la @PoliciaNacional a tomar medidas. La vía férrea es pública y sus trenes no se detendrán para bien de toda Colombia”, afirmó.

El presidente Gustavo Petro replicó las imágenes con un mensaje en el que señala que este tipo de hostigamientos contra el personal de Fenoco - crédito @petrogustavo/X

En el video, los operarios en varias ocasiones le aclaran a Vengoechea que solo estaban cumpliendo con órdenes de sus superiores; sin embargo, sus aclaraciones no fueron tomadas en cuenta. Vengoechea les dijo que, con nombre propio, le comunicaran a sus jefes que él los había desalojado a punta de balazos: “Vamos, para afuera, caminen solo ahí por la línea. Para afuera, llamen al dueño de esa vaina y dile al dueño, que yo, Alfredo, te eche plomo, él es amigo mío y sabe que esto es mío”.

En el intento de salir de manera adecuada, le solicitaron al empresario tiempo para poder comunicarle a su jefe y poder desalojar la maquinaria, situación que enfureció aún más al hombre, quien contestó de manera agresiva, amenazándolos nuevamente con utilizar armas de fuego.

“Sáquenme la gente de acá, vayan para afuera y no me rieguen nada. Lo único que pueden hacer es de acá para allá. Yo acá no quiero a nadie, esto es mío y no los quiero ver más por acá. Alguna cosa mal dicha y por las buenas, vengo ahora y si veo la máquina, los levanto a plomo, es culpa de ustedes”.

En redes sociales han criticado a Vengochea - crédito @willyagudeloc/X

De acuerdo con varios medios de comunicación, el registro es del 15 de abril de 2025 en la finca Papare, propiedad del señor Vengoechea, quien al percatarse del inicio de las actividades de mantenimiento interrumpió al grupo de hombres para desalojarlos.

No obstante, en un comunicado de la compañía, afirman que ellos fueron víctimas de agresiones verbales e intimidaciones en medio de los trabajos autorizados dentro del contrato de concesión que mantiene con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“La vía férrea es propiedad exclusiva del Estado colombiano y ningún particular puede declararse su dueño ni impedir su mantenimiento”, comunicó la empresa.

El video se hizo viral en redes sociales - crédito Montaje Infobae (Fenoco/@willyagudeloc/X)

Por medio de las redes sociales, la conducta de Alfredo fue catalogada como delictiva, recordando que hechos de paramilitarismo ocurridos años anteriores en el país han representado una amenaza constante a las comunidades y la violación de los derechos de las mismas. Se conoció que, al día siguiente de las amenazas, el grupo de operarios regresaron al lugar para llevar a cabo las actividades, pero en compañía de uniformados de la Policía para evitar un nuevo ataque en su contra.