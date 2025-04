Autoridades entregan detalles del atentado en La Plata, Huila: se utilizaron más de seis kilos de explosivos

Ministro Pedro Sánchez llegó al Huila a participar en un consejo de Seguridad tras el atentado que dejó dos muertos y decenas de heridos - crédito @mindefensa/X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegó hasta La Plata (Huila) para participar en un consejo de Seguridad tras el atentado terrorista que cobró la vida de dos jóvenes de 17 y 19 años, además de dejar heridas a 24 personas, pero antes de participar en el encuentro, recorrió el lugar donde ocurrió la tragedia para ser informado de los detalles preliminares que ha arrojado la investigación.

Según señaló el investigador a cargo del caso, se trató de una motobomba cargada con más de seis kilogramos de explosivos de alto poder. Asimismo, detalló que miembros de las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco habrían ejecutado el ataque criminal que afectó a la población civil.

El ministro de Defensa garantizó la captura de los responsables del atentado en el Huila a los familiares de las víctimas - crédito @Mindefensa/X

“Acá lo que hubo fue una detonación de un artefacto explosivo, el cual fue acondicionado en una motocicleta, ahí están las partes. Por la magnitud de los daños causados y el baúl de la motocicleta que es la parte donde estuvieron alojados los explosivos podemos estar hablando mas o menos de cinco a siete kilos de explosivos de alto poder. Se recolectaron seis evidencias, las cuales vamos a enviar al laboratorio de química para determinar con certeza el explosivo que se utilizó en este atentado”, explicó el investigador.

En el recorrido para evaluar la magnitud de la tragedia, el jefe de cartera se reunió con los familiares de las víctimas del atentado: Luisa Fernanda y Sergio Trujillo Peña, y les prometió esclarecer lo más pronto posible el caso para dar con la captura de los responsables.

“Quienes asesinaron a su familia, no pueden estar libres, le tienen que dar la cara a la justicia, y nuestros policías y militares, de la mano de todas las autoridades, y también de la comunidad que no ayude a dar información. No pararemos hasta capturarlo, y cuando lo hagamos, espero ser la primera persona que lo llame a usted y le diga que hemos cumplido la misión, a pesar del dolor tan grande”, fueron las palabras del ministro Sánchez a uno de los familiares de las víctimas.

Cabe señalar que el ministro Sánchez, acompañado por la cúpula militar y de Policía, lideró el consejo extraordinario de seguridad en la zona para analizar los detalles del atentado y coordinar las acciones necesarias para garantizar justicia, reunión de la que se espera más información en las próximas horas.

Investigador del caso reveló que se utilizaron entre cinco y siete kilos de explosivos en el atentado en La Plata, Huila - crédito @Mindefensa/X

El ministro calificó este acto como un “crimen atroz” y señaló que el terrorismo es una expresión de desesperación por parte de los carteles del narcotráfico.

“El terrorismo es la forma más cobarde con la que los carteles del narcotráfico expresan su desesperación. Las disidencias Farc, al mando de alias Mordisco, serían las presuntas responsables del atentado ocurrido la noche del jueves santo en Huila. Un crimen atroz que cobró la vida de dos jóvenes inocentes”, declaró Sánchez.

El ataque, que tuvo lugar en un área densamente poblada, dejó una estela de destrucción y dolor. Las autoridades ofrecen una recompensa de $300 millones por información que conduzca a la captura de los responsables.

“Colombia no se intimida ante los violentos. Este crimen de lesa humanidad no quedará impune: vamos tras los responsables, y los haremos responder ante la justicia por cada vida arrebatada y cada acto de terror contra el pueblo”, publicó el Ministerio de Defensa en su cuenta oficial de X.

Este fue el presunto delincuente que parqueó la motobomba - crédito @Mindefensa/X

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro compartió el viernes 18 de abril, a través de su cuenta oficial en X, un cartel con la imagen del presunto responsable de la explosión. En un mensaje enfático, el mandatario señaló: “Este es el hombre que puso la motobomba en La Plata. Que la ciudadanía nos ayude a capturarlo”.

El cartel publicado incluye la imagen del supuesto implicado, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades judiciales. El presunto delincuente sería el principal sospechoso de haber parqueado la moto con el artefacto explosivo que causó la tragedia.