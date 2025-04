Hermana de Pablo Escobar habló sobre la relación del capo con Carlos Lehder y negó que él lo entregara a la justicia: “Odiaba a los sapos”

Carlos Lehder se desligó de la violencia registrada en Colombia durante los 80 - crédito Jesús Avilés / Infobae Colombia

Carlos Lehder, una de las figuras más emblemáticas del narcotráfico en Colombia, volvió a ser noticia tras su regreso al país después de 38 años. El exnarcotraficante, conocido como “El Loco” y cofundador del Cartel de Medellín junto a Pablo Escobar, fue capturado al aterrizar en territorio colombiano procedente de Alemania el 28 de marzo de 2025.

Este hecho marcó un nuevo episodio en la vida de Lehder, que fue el primer narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos y cumplir una condena de más de 33 años por tráfico de drogas.

Tras su liberación revivieron varias de las polémicas que protagonizó junto a su socio y máximo líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, con el que dominó el negocio del tráfico de estupefacientes a nivel mundial en la década de los 80. La hermana del “Patrón del mal” reveló detalles de la relación entre los dos excapos del narcotráfico.

De acuerdo con el testimonio de Alba Marina Escobar, su hermano y Lehder era muy buenos amigos y se preocupaban el uno por el otro a tal punto que le ordenaba gestionar los controles médicos de alias El Loco por el paludismo, una condición que afectaba al colombo-alemán.

“Pablo protegió mucho a Lehder y fueron muy amigos. Recuerdo una vez que él me pidió que fuera a una de las caletas a llevar a un médico porque Carlos Lehder tenía paludismo. A él le habían hecho un allanamiento en una finca en los Llanos y se metió en un sitio selvático y le picaron miles de zancudos. Lo llevé al médico para que lo atendiera. Lo vi varias veces en las caletas de Pablo, conversé poco con él y lo observé muy apersonado de lo que hacía. Casi siempre tenía una cantidad de balas, de municiones terciadas en el pecho, como si fuera a ir a la guerra, pero en la selva”, dijo en entrevista con Semana.

Y agregó: “Me pareció muy gracioso porque ninguna de las personas que estaba con Escobar hacía eso. Lehder tenía siempre un solo tema: acabar con el poder de la gente en Estados Unidos. A mí, más o menos, se me parecía como a las ideas de Adolf Hitler. Él se creía como de la superraza alemana; tiene ancestros alemanes”.

Sin embargo, confesó que su vínculo no acabó en términos amigables, ya que Lehder asesinó a uno de los guardaespaldas más queridos de Escobar, lo que causó su ira y posterior distanciamiento.

“Esa relación no terminó bien porque Carlos Lehder le mató a Pablo Escobar un guardaespaldas. Fue a sangre fría. Incluso, en la habitación donde ocurrieron los hechos, en la Hacienda Nápoles, todavía estaban los changones en el piso. ¿Qué hubo detrás? Es una historia que no debo contar, pero, a raíz de lo ocurrido, Pablo se molestó mucho y cada uno se fue por su lado. Pablo le dijo a Carlos que no lo iba a proteger más y que no andaría más con él”.

Alba Marina Escobar también desmintió que su hermano lo hubiera entregado a las autoridades, puesto que lo consideraba una persona leal. Según relató, el responsable fue el mayordomo de la finca donde se encontraba Lehder, que alertó a la policía de la presencia del exnarcotrficante en Marinilla, Antioquia.

“Eso no es cierto. Si había una persona que odiaba a los sapos era Pablo. Él no hubiera entregado a nadie. Según lo que me contaron, Carlos Lehder estaba en una finca en Marinilla, Antioquia, donde bebía y consumía mucha droga con otras personas. Había un mayordomo y él sintió miedo de toda esa gente armada, y fue y denunció que en esa finca había muchas personas extrañas. Ahí fue cuando la Policía encontró a Lehder. Si recuerdan, cuando lo capturaron, los uniformados dijeron: “Se nos apareció la Virgen”. Las autoridades fueron a ver qué pasaba en esa finca, pero no imaginaron que él estuviera ahí”.