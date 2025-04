Habitantes de El Plateado estallaron contra Petro por incumplir sus promesas: denuncian aumento del costo de vida desde que llegó el Ejército

La Procuraduría General de la Nación pide al Gobierno de Gustavo Petro hacer presencia en El Plateado - crédito Procuraduría

Desde el 12 de octubre de 2024, el Ejército Nacional de Colombia implementó la operación Perseo, una estrategia militar que busca disuadir la presencia de las disidencias de las Farc en las zonas críticas del departamento del Cauca como El Plateado.

Durante la operación se logró establecer el control estatal en la región tras cinco años bajo el dominio de la estructura Carlos Patiño, disidencia liderada por alias Iván Mordisco. Sin embargo, se mantienen los enfrentamientos para evitar una reconquista del lugar.

Soldados han entregado ayudas humanitarias en El Plateado, Cauca. Sin embargo, los habitantes aseguran que lo han para tomar fotos y dar pruebas al Gobierno - crédito Fuerzas Militares

Para controlar la presencia de este grupo ilegal, el Ejército desplegó varias unidades que vigilan la región. La comunidad se encuentra dividida entre los que respaldan la presencia de las Fuerzas Armadas y aquellos que, bajo la presión de las disidencias de las Farc, exigen su retiro.

A las diferentes posiciones de los habitantes del corregimiento se suman las declaraciones de varias personas, que, según ellas, desde que el Gobierno hizo presencia en el territorio aumentó la tensión entre los bandos.

De hecho, aseguraron que las promesas por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, de un mejor porvenir y mayores beneficios para la ciudadanía, nunca llegaron, por lo que creen que el Estado volvió a dejarlos a un lado.

Con la llegada de las Fuerzas Militares al corregimiento, la comunidad denunció nuevas problemáticas relacionadas con el consumo de drogas e inseguridad en varias zonas - crédito Colprensa

“Ha incumplido varias promesas como la de llevar desarrollo a estas regiones apartadas. Por ejemplo, acá las vías están destruidas, falta educación con mayor calidad y apoyo para nosotros, los jóvenes”, dijo Andrés, un joven que trabaja en un laboratorio de cocaína a Semana.

Así mismo, explicó que la falta de oportunidades en la región lo obligaron a trabajar en la producción de estupefacientes desde que era menor de edad. Sin embargo, dijo que su sueño es poder estudiar, pero no hay ese tipo de opciones en El Plateado y sus alrededores.

“A mí me gusta todo lo que tiene que ver con sistemas, pero por acá cerca no hay ningún instituto que enseñe esas cosas”, indicó.

A la par, una mujer de 23 años que trabaja en una plantación de coca aseguró que tras la llegada del Ejército de Colombia los precios de los alimentos y, en general, el costo de vida aumentó. En su opinión, tal situación es producto de las medidas implementadas por el Gobierno Petro.

“Nosotros sí le pedimos que les baje los precios a las cosas, a los productos de la canasta familiar, fuera de que nos tienen abandonados, porque no hay carreteras, no hay más oportunidades de subsistir acá, la plata casi no alcanza para comprar alimentos”, contó al medio citado.

Otra denuncia común entre los residentes de El Plateado es que viven en constante miedo por la incertidumbre de quedar bajo el fuego cruzado. Incluso, señalaron que integrantes del Gobierno nacional que visitaron la región solo fueron a tomar fotos para sacar pecho en redes sociales, en vez de implementar acciones que favorecieran a los habitantes.

En medio de los combates, integrantes de las disidencias de Iván Mordisco utilizaron a habitantes de El Plateado como escudos humanos para protegerse de la ofensiva de las tropas. Estas situaciones causan temor entre los habitantes - crédito X/captura de video @GermnAndrs92683

“Llegaron con los militares, pero sin ayudas sociales. Vinieron fue a sacarse fotos y nos dejaron abandonados nuevamente”, aseguró la propietaria de un local comercial cerca del parque principal del corregimiento y, que, en repetidas ocasiones, lo ha tenido que cerrar por las acciones terroristas.

Según los habitantes, el consumo de drogas en el corregimiento y sus alrededores aumentó de manera exponencial desde la llegada del Gobierno nacional, puesto que eran los miembros de las disidencias de las Farc los que mantenían el orden.

“Aunque los grupos ilegales son los malos, eran quienes mantenían controlada la seguridad en el pueblo. Nadie se atrevía a robar, a consumir drogas, ni se portaban armas, ahora sucede todo lo contrario, la gente se está armando, se consumen drogas y hay hurtos”, indicó el dueño de una tienda.