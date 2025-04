Consulta popular del Gobierno Petro: entre el rechazo de la oposición, una ciudadanía dividida y arrancando las elecciones de 2026

La consulta popular del Gobierno de Gustavo Petro genera muchas dudas y opiniones divididas, no solo por el objetivo de la votación, sino porque se dará previo a las elecciones de 2026 - crédito Jesús Aviles/Infobae

El Gobierno de Gustavo Petro avanza con su nuevo proyecto para demostrar que mantiene el apoyo de la ciudadanía en las calles, con la consulta popular para aprobar la reforma laboral que el Senado archivó en la Comisión Séptima, que significó un duro golpe para el Ejecutivo y que marcó otra polémica con el Congreso.

Por esa razón, el presidente Petro inició la campaña para que se apruebe la consulta, tanto en el Congreso como en las calles, que marca una nueva división entre los sectores de derecha e izquierda, que alistan sus fichas para jugar en un tablero que marcará muchas cosas camino a las elecciones de 2026.

Infobae Colombia consultó con ambas posturas políticas sobre el panorama en el país para una votación de esas proporciones, el apoyo de los ciudadanos que han vivido muchas polémicas en tres años de la actual administración y de qué manera marca el inicio de las elecciones al Congreso y las presidenciales, con muchos aspirantes y pocos precandidatos.

"Va a ser un golpe adicional para Petro"

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, dejó claro que el Gobierno nacional volverá a perder ante la gente, aprovechando el inconformismo de un sector de la ciudadanía y los escándalos que se presentaron desde 2023: “El Gobierno perdió las calles hace más de un año. La gente está sufriendo los rigores de una pésima gestión”.

“Petro viene con las historias de que todo el mundo es ladrón, pero cuando los ladrones gobernaban, no faltaban medicamentos, creo yo que todo es igual de grave. Lo que es inconcebible es dejar estudiantes del Icetex estrato uno y dos sin posibilidad de pagar el crédito porque les llega por el doble, no hay cómo pagarlo”, mencionó la congresista, respecto a los problemas actuales.

La senadora María Fernanda Cabal criticó al presidente Gustavo Petro por sus "discursos incendiarios" - crédito @MariaFdaCabal/X y César Carrió/Presidencia

Con respecto a cómo llegará la consulta al Congreso para su aprobación, Cabal dejó claro que el Centro Democrático tiene claro que la rechazará, pero no es seguro que sea derrotada en el Senado y que su llegada a las urnas le servirá solo al jefe de Estado para impulsar la campaña de la izquierda.

“Veo que está su hermano muy activo otra vez, muy pendiente de ver cómo se mueven y cómo introducen preguntas que no pueden introducir y hay que estar muy pendientes de eso. Usted sabe que las consultas no pueden ir en contravía de la Constitución. Creo que le va a ir mal. Va a ser un golpe adicional para Petro y tenemos que irnos liberando ya de esta pesadilla”, mencionó.

El Congreso tendrá en sus manos si la consulta popular irá a las urnas en 2025 - crédito Colprensa

De otro lado, María Fernanda Cabal se refirió a la propuesta del partido Liberal con su proyecto de dos de los puntos de la reforma laboral que se cayó en el Senado: “Yo no diría que de salvavidas, sino de quitarle el discurso a Petro, pero es que así nos lleva la izquierda desde hace décadas y siempre con miedo de que incendien el país”.

“Va a ser derrota, pero nosotros vamos a votar No. Lo que no garantizo es que ganemos con el No en el Senado, porque hay compañeros que creen que no hay que darle excusas a Petro. El mismo cuento de siempre. No hay que dejar a Petro que haga las embarradas que quiera, creo que uno no tiene por qué vivir transando aquí como si fuéramos todos capos”, finalizó.

“Un plebiscito de aprobación de la gestión del Gobierno”

El profesor Shameel Thahir Silva, politólogo con maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional, le dijo a Infobae Colombia que es probable que el Senado apruebe la consulta, pues “con cara y sello pierde”, pues está en juego la imagen y plataforma política de muchos congresistas.

“Si aprueban, se ven en la dificultad de hacer campaña en contra de una reforma que la mayoría de las personas entiende que es en beneficio de ellas. Y si lo rechazan, pues mandan el mensaje de que es una reforma que evidentemente no les conviene a buena parte de quienes hoy están en el Senado, a los que le responden y de que no están representando el interés general”, dijo el asesor político.

Gustavo Petro convocó una consulta popular para las reformas de la salud y laboral, tras las negativas del Congreso de la República - crédito Joel González/Presidencia

Aunque no se sabe cómo será el camino de la consulta en el Congreso, se tratará de una medida para saber cómo está el Gobierno a un año de la época electoral: “El panorama es probable, pero yo no me atrevería a asegurar de que la van a aprobar, pero será el pistoletazo de partida de las elecciones del otro año. Va a ser entonces una campaña anticipada en función de eso, es como un plebiscito de aprobación de la gestión del Gobierno”.

“Sería la primera vez en la historia que se haría una consulta de estas características convocada por el Gobierno Nacional y no creo tan factible que se pierda. Es probable que no se alcance el umbral, pero no que se pierda, porque las preguntas van a ser alrededor de derechos que todo el mundo entendemos que son importantes, como el recargo nocturno desde las 6:00 de la tarde”, añadió.

Las consultas partidistas para las elecciones de 2026 en algunos movimientos políticos, se cruzarían con la consulta popular de Gobierno - crédito Colprensa

Respecto a si habrá apoyo para que se aprueben las preguntas, el profesor Silva dejó claro que la gente saldrá a votar, pero no es seguro si se alcance el umbral, como ocurrió con la consulta anticorrupción de 2019: “Fue en mayorías a favor de lo que se estaba proponiendo en ese momento, porque las preguntas tienen que ser claras y concisas. No es como, por ejemplo, lo que ocurrió con el referendo Álvaro Uribe hace 20 años, que no eran claras”.

Finalmente, el politólogo mencionó que el Pacto Histórico saldría beneficiado con la consulta popular, no solo porque el Gobierno la impulsa, sino porque “van a coincidir las primarias no solo del Pacto, sino de los partidos que definan hacer primarias en octubre. Entonces se va a juntar una cosa con la otra, ahí tiene ventaja el Pacto porque las preguntas van a ser defendidas por esos precandidatos”.