Ana Karina Soto reveló que la trataron como una reina el aeropuerto El Dorado: beneficios de ser una figura pública

La reconocida presentadora colombiana Ana Karina Soto compartió recientemente una anécdota que vivió en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá antes de abordar un vuelo hacia Nueva York, Estados Unidos.

En esta ocasión, la conductora de televisión fue sorprendida por un gesto amable de parte del personal de la aerolínea en la que viajaba, que decidieron mejorar su experiencia de vuelo al cambiarla de asiento.

Este detalle, que Soto calificó como un acto significativo, ocurrió mientras se disponía a embarcar en su viaje durante la Semana Santa.

La presentadora explicó mediante las historias de Instagram, que inicialmente tenía asignado un asiento en el medio de dos sillas, una ubicación que describió como incómoda. Sin embargo, antes de abordar, un miembro del personal de la aerolínea se acercó a ella y le dijo: “Hola Ana Karina, ¿cómo estás? Vi que vas en nuestro vuelo y que vas en una silla horrible, una ubicación espantosa, por lo que quise ubicarte más adelante de forma más cómoda". Soto expresó su gratitud por este gesto, por lo que destacó que este tipo de detalles son los que marcan la diferencia en la experiencia de viaje.

El gesto del personal de la aerolínea hacia Ana Karina Soto no solo fue un detalle que mejoró su experiencia de viaje, también pone en evidencia la importancia de brindar un buen servicio al cliente. La presentadora destacó lo significativo que fue para ella este cambio de asiento, especialmente porque no lo solicitó, sino fue una iniciativa del equipo de la aerolínea. Este tipo de acciones, aunque pequeñas, pueden tener un gran impacto en la percepción de los pasajeros y en su satisfacción general con el servicio.

La experiencia compartida por Soto también resalta cómo las figuras públicas, debido a su reconocimiento, pueden recibir un trato especial en ciertas situaciones. Sin embargo, la presentadora no dejó de mostrar su agradecimiento por el gesto, lo que demuestra su humildad y aprecio por los detalles que hacen más llevaderas las experiencias cotidianas.

Una figura destacada en la televisión colombiana

Ana Karina Soto, originaria de Ocaña, ha construido una sólida carrera en los medios de comunicación, consolidándose como una de las presentadoras más queridas por el público colombiano. Actualmente, es parte de los programas Mañana Express y Buen Día Colombia, donde continúa demostrando su talento y carisma frente a las cámaras. Su estilo cercano y natural ha sido clave para conectar con la audiencia, lo que la ha mantenido vigente en la televisión nacional.

Además de su trabajo en televisión, Soto cuenta con una fuerte presencia en redes sociales, donde acumula casi 2 millones de seguidores. A través de estas plataformas, comparte aspectos de su vida personal y profesional, lo que permite a sus seguidores conocer más sobre su día a día. Este viaje a Nueva York no fue la excepción, ya que la presentadora decidió relatar la curiosa experiencia que vivió en el aeropuerto.

Un viaje sin su hijo Dante

Aunque no se han revelado los motivos específicos de su viaje a Estados Unidos, Ana Karina Soto mencionó que su hijo, Dante, no la acompañó en esta ocasión. De acuerdo con Publimetro, el pequeño quedó al cuidado de su abuela en la ciudad de Ibagué, lo que sugiere que el viaje podría estar relacionado con compromisos personales o profesionales que no incluían la presencia del menor.

La decisión de dejar a su hijo en Ibagué refleja la importancia que Soto le da a la familia, ya que confió en su madre para cuidar de Dante mientras ella se encontraba fuera del país. Este detalle también muestra cómo la presentadora equilibra su vida laboral y personal, un desafío común para muchas figuras públicas que deben dividir su tiempo entre sus responsabilidades profesionales y familiares.