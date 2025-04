Karina García relató en ‘La casa de los famosos’ su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Me iba superbién”

La modelo Karina García habló en 'La casa de los famosos' de las dudas y su experiencia como creadora de contenido para adultos - crédito Canal RCN

Karina García terminó por transformarse en una de las figuras que más dio de qué hablar durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

A lo largo de los cerca de tres meses transcurridos en el programa del Canal RCN, la modelo paisa se hizo notar por su belleza, pero también por algunas polémicas que incluyeron a Mateo Varela, a Yana Karpova, y a la reciente eliminada Laura González, con la que se rumora que protagonizó un triángulo amoroso con un hombre. Aunque ella negó los señalamientos, eso no impidió que el hecho fuese motivo de debate en la red.

Otro tema que surge con regularidad desde que ingresó al formato del Canal RCN son las distintas actividades que desempeñó en el pasado, siendo la que más impacto y atención atrajo lo relacionado con su fase vendiendo contenido para adultos.

Aunque no es la primera vez que aborda el tema, en las últimas horas se difundió un momento en el que dialogó con otros miembros del equipo Fuego, y reveló más detalles sobre esa etapa, admitiendo que tuvo dudas de hacerlo en un inicio por la opinión de su familia y sus propias convicciones morales.

“Yo abrí mi página hace tres años, pero yo no muestro abajo, solo arriba. Pero yo he evolucionado mucho en mi vida. Eso me enamoró porque me daba mucho dinero. Yo la abrí por una amiguita, ella me decía que me podía ir superbién, ella tampoco muestra nada”, expresó.

Al final el éxito la terminó de convencer, y reconoció en esto un vehículo para alcanzar otras aspiraciones. “Y a mí me gusta mucho la plata, y me empezó a ir superbién, pero fui evolucionando, ya tengo mi empresa, ya quiero hacer otras cosas”, dijo.

Por último, García advirtió que antes de entrar a La Casa de los Famosos decidió cerrar dicha página. “Antes de venirme para acá, yo estoy con una agencia que les maneja a todas las peladitas de Medellín y yo la quería cerrar porque dije bueno yo ya voy a otro proyecto, quiero pasar a otra etapa de mi vida”, concluyó.

Vale recordar que en otras ocasiones Karina reveló que estudió y trabajó como enfermera, desempeñándose en áreas como urgencias, maternidad, cardiología y pediatría en diversos centros médicos, incluido el Hospital Mental de Medellín.

Durante una emisión semanas antes, Karina reflexionó sobre esta etapa de su vida, destacando los aprendizajes y desafíos que enfrentó en una profesión que, de acuerdo con su experiencia particular, está mal remunerada en el país.

“Eso fue lo que me dio de comer, lo que me formó como ser humano. Yo aprendí a ser persona. Yo trabajé en el hospital mental de Medellín, también pasé por urgencias, por maternidad, cardiología y pediatría. Eso fue muy duro y lo disfruté hasta cierto punto”, expresó .

También comparó las condiciones laborales de los auxiliares de enfermería en Colombia con las de otros países, como Estados Unidos, donde esta profesión tiene un mayor reconocimiento: “No nos digamos mentiras, la enfermería en este país es muy mal paga y es una realidad; en Estados Unidos es muy top, pero aquí no”.

Así lucía Karina García cuando grabó un video musical con el cantante fallecido Legarda

Antes de alcanzar la fama como influencer y participante en el reality, Karina García tuvo una incursión en el mundo de los videoclips musicales.

En 2018 protagonizó el video de la canción 11:11 del fallecido cantante Fabio Legarda, conocido como Legarda, que perdió la vida en un trágico incidente en 2019. En el videoclip, Karina interpretó a la pareja del artista, en una historia que exploraba las segundas oportunidades en el amor. La canción, que acumula más de 11 millones de reproducciones en YouTube, se ha convertido en una de las más recordadas del repertorio de Legarda.