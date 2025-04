Amparo Grisales sorprende al lucir el vestido de sus 15 años en ‘Yo Me Llamo’ y revela su historia: “Me trae buena suerte”

La jurado presumió su vestido de 15 años en una gala de 'Yo me llamo' - crédito captura de pantalla Yo me llamo

Durante el capítulo 65 de la edición Mini del programa Yo Me Llamo, la reconocida actriz y jurado Amparo Grisales capturó la atención del público al aparecer en el escenario con un vestido que tiene más de cinco décadas de historia.

La prenda, que usó en su fiesta de 15 años, se encuentra en perfecto estado, un hecho que no solo resalta la calidad del diseño, también el cuidado que la actriz ha tenido con sus pertenencias a lo largo de los años.

El momento se dio cuando su compañero en el programa, Rey Ruiz, le pidió que permaneciera en el escenario para que los espectadores pudieran apreciar el atuendo. Fue entonces cuando Grisales explicó el origen del vestido, revelando que fue adquirido en una boutique de la actriz y diseñadora Ana Mojica.

“Este es mi vestido de mis 15 años, o sea que tiene como 50 años. Ana Mojica, una estupenda actriz, tenía una boutique, me costó 500 pesos, pero de esa época, tanto que me tocó pagarlo en cuotas”, dijo la jurado de Yo me llamo.

La jurado explicó que el vestido le costó 500 pesos cuando lo compró hace más de 50 años - crédito captura de pantalla Yo me llamo

La también actriz aprovechó el momento para hacer una reflexión sobre la moda circular y la importancia de no cambiar de ropa de manera desmedida.

“La moda circular es muy importante, entonces no hay problema que uno repita vestidos, porque me ha dicho en las redes que repito vestidos, y uno que otro sí, porque los guardo, y es que adoro la moda, porque hay vestidos que son únicos, que yo sé que no los voy a volver a encontrar, por eso los guardo en papel seda y se ven nuevos y lo uso en todas las temporadas porque me trae buena suerte”, explicó Grisales.

Amparo estuvo junto al gobernador de Antioquia en una importante visita

La actriz y jurado junto al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, compartieron un recorrido por la ciudad de Medellín como parte de las actividades promocionales de la serie Cosiaca, una nueva producción del canal regional Teleantioquia.

El trayecto incluyó un viaje en el emblemático metrocable de la ciudad, donde la presencia de la actriz generó gran expectativa entre los ciudadanos. Este evento no solo destacó por la promoción de la serie, también por la notable cercanía entre la artista y el mandatario, que quedó registrada en imágenes y videos difundidos por el propio gobernador.

Cosiaca, que celebra los 40 años de Teleantioquia, marca el regreso de Amparo Grisales a la pantalla chica. La serie cuenta con un elenco de renombre en la televisión colombiana, entre los que destacan Jhon Alex Toro, quien lidera el reparto, así como Robinson Díaz, Santiago Alarcón, Vicky Hernández, Ramiro Meneses y María Cecilia Botero.

Durante la promoción de 'Cosiaca', la actriz Amparo Grisales fue vista recorriendo Medellín junto al gobernador Andrés Julián Rendón y el protagonista de la serie - crédito @andresjrendonc/Instagram

Esta producción busca rescatar historias populares con un enfoque contemporáneo, proyectando una visión cultural desde Antioquia hacia el resto del país.

Durante las actividades promocionales, Amparo Grisales estuvo acompañada no solo por el gobernador de Antioquia, sino también por el protagonista de la serie, Jhon Alex Toro. Uno de los momentos más destacados ocurrió durante el trayecto en el metrocable, un sistema de transporte icónico de Medellín que conecta las zonas altas de la ciudad con el centro urbano.

La presencia de la actriz en este espacio público generó revuelo entre los ciudadanos, quienes no dudaron en acercarse para saludarla y tomarse fotografías.

El gobernador Andrés Julián Rendón compartió en sus redes sociales imágenes del recorrido, en las que se evidenció la cercanía con la actriz.

La reconocida actriz Amparo Grisales recorrió Medellín acompañada del gobernador Andrés Julián Rendón y del actor Jhon Alex Toro - crédito @andresjrendonc/Instagram

En una de las publicaciones, el mandatario departamental se refirió a Grisales con el apelativo “mi gober”, lo que generó comentarios y reacciones entre los seguidores. Este gesto, sumado a la interacción entre ambos durante el evento, fue ampliamente comentado por los asistentes y los medios locales.

La serie Cosiaca no solo representa el regreso de Amparo Grisales a la televisión, sino que también forma parte de una estrategia más amplia de Teleantioquia para conmemorar sus cuatro décadas de existencia.